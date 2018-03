Parte la stagione sinfonica al Supercinema di Chieti

CHIETI. Dopo i primi due appuntamenti, il concerto di Fine anno il 30 dicembre e la Cantata Shoah, eseguita in prima assoluta il giorno della memoria, lo scorso 27 gennaio al Marrucino, parte domenica 22 febbraio al Teatro Auditorium Supercinema, alle ore 21.00, la stagione Sinfonica 2008/2009 con il concerto sinfonico che vede protagonisti Hugues Lèclere, solista pianoforte che si esibirà nel celeberrimo Concerto per pianoforte e orchestra di E. Grieg e il M° Guven Yaslicam che dirigerà l'Orchestra del Teatro Marrucino ne l'Eroica di Beethoven (Sinfonia N° 3), composta per festeggiare il grande Napoleone liberatore.L'Orchestra del Teatro Marrucino, finora impegnata nell'esecuzione delle opere liriche, affronterà il genere sinfonico sotto la guida di grandi maestri d'orchestra eseguendo ben sette concerti sinfonici tutti accuratamente scelti. Spiega il direttore artistico Gabriele Di Iorio: “La prima parte della programmazione sinfonica di quest'anno è un cammino artistico verso un repertorio ritenuto la conquista interpretativa per eccellenza grazie alle composizioni solistiche ed orchestrali di J. Brahm dirette dal M° Donato Renzetti che ha accettato con entusiasmo di portare avanti, nei prossimi anni, e partendo dal prossimo 8 marzo, la collaborazione con il Teatro Marrucino nell'esecuzione del Ciclo Brahms”.20/02/2009 14.19