Morto Lionello, fu la voce di Woody Allen

ROMA. Oreste Lionello era nato a Rodi (Grecia) il 18 aprile del 1927. Considerato uno dei padri del cabaret italiano e tra' i piu' grandi doppiatori di sempre, aveva cominciato la carriera come attore di teatro, nonostante una laurea in giurisprudenza.Come attore di cabaret Lionello si era imposto gia' nel secondo dopoguerra e nel 1953 era entrato a far parte della Compagnia del Teatro comico musicale della Rai.L'anno dopo era approdato in televisione con la trasmissione per ragazzi Marziano Filippo e dopo tanti anni di esperienza come doppiatore aveva fondato nel 1972 la societa' di doppiaggio Cvd, di cui e' stato presidente dal 1990.Con il tempo la sua voce era rimasta impressa nella memoria degli italiani fino a diventare un tratto quasi imprescindibile di alcuni personaggi. E' lui, infatti, la voce di Woody Allen in tutti i film del regista americano e Charlie Chaplin nel ridoppiaggio de Il grande dittatore.Ma e' anche Dick Van Dyke in Mary Poppins, Peter Sellers ne Il dottor Stranamore e Gene Wilder in Frankenstein Junior.Davvero numerosissimo l'elenco dei personaggi doppiati, che vanno dal cinema (Arancia Meccanica, L'esorcista, Quarto Potere e altri) all'animazione (Gli Aristogatti, La Carica dei 101) alla televisione (Mork e Mindy, Vita da Strega, Beatuiful), ai cartoni animati (Gatto Silvestro nelle 'Looney Tunes', Topolino e Paperino nei cartoni Disney degli anni Sessanta, e anche Winnie Pooh). Presente in molti film di Fellini, dove spesso ha dato la voce a piu' personaggi nella stessa pellicola, con la compagnia del Bagaglino, fondata nei primi anni 60, Lionello compare in molti spettacoli e in film televisivi.Tra i premi ricevuti nella sua lunga carriera, il Premio del ministero dei Beni Culturali come traduttore, 2 Maschere d'Argento, 3 Microfoni d'Argento e 5 Telegatti. Oreste Lionello era il padre dei doppiatori Luca, Cristiana e Alessia Lionello.20/02/2009 9.16LA VOCE DI LIONELLO