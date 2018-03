"Respiri in scena", quattro spettacoli da febbraio ad aprile

ORTONA. Il Teatro del Krak presenta la terza edizione del progetto Respiri di scena una rassegna di teatro contemporaneo,consistente in 10 spettacoli e in un laboratorio formativo,che prenderà il via il 13 febbraio per concludersi il 15 aprile.Gli spettacoli si terranno con inizio alle ore 21.15 presso il Teatro Tosti di Ortona.Il primo appuntamento è fissato per il 13 febbraio con la compagnia Arti e Spettacolo-L'Aquila e lo spettacolo I Clienti tratto da un testo inedito di Cèsar Brie con Marcello Salvatore, Rossella Teramano, Giulio Votta, Tiziana Irti, Elena Mastracci, Danielle Guepe, disegno luci di Daniela Vespa,suono di Andrea Giancola, direttore di allestimento Luigi Rubei, regia di Giancarlo Gentilucci.Il secondo spettacolo è previsto per il 20 febbraio con la compagnia Le Bazarre-Napoli che presenta Il principe e la verità una rappresentazione adatta sia ai più piccoli che ai più grandi. In scena Elena Fattorusso, Fiorenzo Madonna, Anna Redi, Valeria Sacchi. Regia di Anna Redi.Dal 16 al 22 febbraio, inoltre, presso la sede del Teatro del Krak,in corso Matteotti 106,(Ortona-Ch) si svolgerà il laboratorio di teatro-danza condotto da Anna Redi.Il costo dell'iscrizione è di 150 euro. Numero max di partecipanti: 10. Lo stage è aperto ad attori e danzatori professionisti e non.Con l'obiettivo di creare un gruppo omogeneo si richiede l'invio di un breve curriculum entro il 29 gennaio. C'è la possibilità di convezioni per vitto e alloggio. Al termine del laboratorio l'esito del percorso di studio sarà tradotto in uno spettacolo dal titolo Attraversamenti che sarà di scena il 23 febbraio alle ore 21.15.Il quarto spettacolo è previsto per il 27 febbraio. L'appuntamento è con la compagnia terrateatro di Giulianova (Te) e lo spettacolo Cemento con Cristina Cartone e Ottaviano Taddei, costumi di Terrateatro, scenografia e oggetti di Francesco Maria Di Bonaventura, musiche eseguite dal vivo da Alessio Fratoni, disegno luci di Tea Primiterra, adattamento teatrale e regia di Ottaviano Taddei.12/02/2009 10.13