La Turandot al Marrucino

CHIETI. Il Teatro Marrucino di Chieti, Teatro Lirico e Teatro di Tradizione, propone, per la stagione Lirica 2008/2009, come secondo titolo d'opera Turandot di G. Puccini.E' in corso in questi giorni la produzione che vede la collaborazione del Teatro dell'Opera di Roma e della Japan Art Society che rivestono una parte importante in tutta l'operazione.La regia della Turandot è affidata a Maurizio Di Mattia, teramano di nascita che ormai vie e lavora da anni per il Teatro dell'Opera di Roma. I costumi e la costumista Anna Biagiotti e il disegno scene di Andrea Miglio, anche loro del Teatro dell'Opera, istituzione che ha contribuito con la sua esperienza e con la fondamentale collaborazione in questa produzione.Le date: venerdì 13 Febbraio 2009 ore 21.00, Sabato 14 Febbraio 2009 ore 21.00, Domenica 15 Febbraio 2009 ore 17.00.La Japan Art Society è un'associazione che promuove la cultura in Giappone ed ha sede a Tokio.E' deputata a seguire durante la loro carriera gli artisti giapponesi che si esibiscono all'estero e nel caso della produzione del Teatro Marrucino promuove la presenza del direttore d'Orchestra M° Hirofumi Yoshida e di due cantanti componenti il cast.Con questa produzione inizia una collaborazione con la Japan Art Society.10/02/2009 18.42