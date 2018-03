Ron a marzo arriva al teatro Tosti di Ortona

ORTONA. Parte a marzo 2009 "L'altra parte di Ron", il nuovo evento teatrale che ha come protagonista assoluto Ron.Un incontro emozionante e sincero con il cantante, con il suo talento teatrale e musicale, con le interpretazioni dei suoi personaggi e delle sue canzoni, con la sua voce e i suoi sentimenti.Il cantante sarà in concerto ad Ortona, al teatro comunale Tosti il 28 marzo 2009, unica data in Abruzzo.Ron vive in solitaria il palco nelle vesti di attore e cantante, in un poetico e straordinario viaggio tra musica e parole. Personaggi della sua vita, come della storia musicale italiana, rivivono magicamente reinterpretati dallo stesso autore-attore, e sono il punto di partenza ora per percorsi musicali, ora per riflessioni e racconti: sua madre, il suo amico Mario, l'amico gesuita, il collega musicista famoso, il vicino di casa, l'uomo qualunque Con loro discute, impara, riflette, ascolta. I personaggi compaiono sul palco come proiezioni inusuali e a volte inaspettate, portando con se l'anima delle persone riflesse, le loro virtù, i loro difetti, il loro modo di fare, il loro modo di amare. E' Ron che in qualche modo li evoca, attraverso racconti e le sue canzoni, le più intense e le più amate, in questo continuo scambio con se stesso e il mondo intorno a lui.Cantante, autore e attore, ha attraversato quasi quarant'anni di carriera con rigorosa coerenza, conquistandosi sempre il rispetto e l'affetto da parte della critica e del grande pubblico."L'altra parte di Ron" è uno spettacolo prodotto da F&P Group, per la regia di Stefano Genovese, che ha contribuito anche alla stesura dei testi e alla realizzazione delle immagini filmate28/01/2009 11.41