Giole Dix a L'Aquila e a Città Sant'Angelo

ABRUZZO. Grande attesa del pubblico abruzzese per l'arrivo di Gioele Dix, che porterà in scena il suo nuovo spettacolo Dixplay giovedì 22 all'Aquila al Teatro San Filippo e venerdì 23 al Comunale di Città Sant'angelo.Dopo il trionfale ritorno a Zelig con il personaggio dell'automobilista sempre di pessimo umore e dopo le felici esperienze teatrali delle ultime stagioni, dedicate all'affabulazione scenica su temi narrativi importanti (il mito di Edipo e in edipo.com, le storie dell'Antico Testamento in La Bibbia ha (quasi) sempre ragione, le vicende del Risorgimento Italiano in Tutta colpa di Garibaldi), Gioele Dix torna al cabaret, l'originaria passione che gli ha permesso di essere conosciuto e apprezzato al grande pubblico. Complici dell'attore in questa nuova avventura due figure eccellenti: Bebo Best Baldan, eclettico compositore polistrumentista, in scena con il proprio patrimonio di suoni e percussioni, e Giancarlo Bozzo, storico fondatore e autore di Zelig, in cabina di regia con la sua sensibilità ed esperienza.L'appuntamento con Gioele Dix, quindi, è per giovedì 22, alle 21.00 in punto, all'Aquila al Teatro San Filippo, nel cui botteghino (via dell'Oratorio, 6 – telefono 0862.411331) saranno ancora in vendita abbonamenti e biglietti a partire dalle 18.15, dalle 20.30 invece saranno disponibili i biglietti last minute.A Città Sant'Angelo – dove Dix si esibirà venerdì 23 alle ore 21.00 - gli abbonamenti sono già in vendita presso la Biblioteca Comunale e la sera dello spettacolo lo saranno, insieme ai biglietti, al botteghino del Teatro Comunale (telefono 085.9696299) a partire dalle ore 19.00.20/01/2009 12.22