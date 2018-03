"Natale a Castelbasso", sabato un concerto di musica classica

CASTELBASSO. Nel borgo antico le vie sono state addobbate ed illuminate. Passeggiando è possibile visitare i fondaci ripuliti che ospitano mostre di pittura, artigianato e oggettistica natalizia.Per i più piccoli, in un suggestivo fondaco sotterraneo è stata allestita la casa di Babbo Natale che ha già riscosso molti consensi e dove molti bambini hanno già scritto la loro letterina. L'associazione Terrallegra con il patrocinio del Comune di Castellalto presenta per la giornata di sabato uno spettacolare arrivo di motociclette Harley Davidson Custom alle 17.00 e in serata alle ore 21.00 l'attesissimo concerto di musica classica con una voce cantante di rara bellezza quale è quella di Astrea Amaduzzi, accompagnata da Tito Ciccarese e Walter D'Arcangelo.Per domenica alle ore 18.00, grande chiusura con il concerto dei Piccoli Artisti di Terrallegra, una formazione corale di bambini diretta da Carla Mancinelli, valente cantante anche lei, che presenta brani dal repertorio dello Zecchino d'oro ed altri pop e rock italiani. Tutte le mostre aperte sabato e domenica, già dalle ore 16.00.«Si ha l'idea di vivere in una fiaba», ha spiegato uno degli organizzatori, «ed il borgo rivive come per incanto».«Castelbasso si afferma ancora come progetto di grande sviluppo turistico», ha detto il sindaco Gabriele Ruggieri, «ed i pochi abitanti del borgo non mancano mai di collaborare fattivamente a presentare il centro in ottima salute».Ed ancora l'assessore Bruno Delli Compagni ha dichiarato «la manifestazione nasce dal cuore degli amici del borgo e per questo raddoppia il suo valore».20/12/2008 9.18