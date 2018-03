Simona Molinari ha vinto Sanremolab 2008

L'AQUILA. Simona Molinari dell'Aquila ha vinto l'edizione 2008 di Sanremolab e conquista un posto di diritto nella 'Sezione Giovani' del prossimo Festival di Sanremo con il singolo dal titolo "Egocentrica".

Il brano, composto e musicato dall'artista aquilana, è stato prescelto dalla Commissione Rai, presieduta da Paolo Bonolis, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

Simona è nata a Napoli e residente a L'Aquila.

Si esibisce in pubblico come cantante solista dall'età di quattordici anni appassionandosi pian piano anche al teatro.

Nel 1999 partecipa ad una rivisitazione del musical "Jesus Christ Superstar" rappresentato in più repliche.

Dall'età di sedici anni Simona comincia a specializzarsi nella musica leggera e nel jazz, studiando a Napoli con Mario Castiglia , poi a Roma con Cinzia Spata e partecipando a diversi stage di improvvisazione jazzistica, canto moderno, R&B e vocalità Neroamericana.

In seguito approda alla musica classica, che studia nel Conservatorio di L'Aquila per quattro anni.

Con l'orchestra del Conservatorio ha registrato la colonna sonora di un lavoro presentato dall'Accademia dell'Immagine per un cartone animato realizzato sul racconto di Louis Sépulveda, "La gabbianella e il gatto".

Nella primavera del 2005 è protagonista del musical liberamente ispirato a "Les Miserables" nel ruolo di Cosette.

Nell'estate 2006 collabora con Le Grand Tango Ensemble di Davide Cavuti agli spettacoli: "La Ballata dell'Arte" di Sara Cecala e Davide Cavuti, che vede la partecipazione straordinaria di Michele Placido, "La donna vestita di sole", recital teatral- musicale con l'attrice Caterina Vertova, " D'Annunzio ed il Cenacolo" e "La Repubblica di Weimar" con Edoardo Siravo.

Nello stesso anno vince ad Aprilia il "Premio 25 Aprile" come miglior cantante.

Nell'estate 2007 e 2008, lavora al fianco di Giò Di Tonno e con la LIVE ORCHESTRA diretta dal Maestro Pasquale Veleno, cantando musiche da film e da musical.

Nella stagione teatrale 2007/2008 è protagonista, nel ruolo di Lucy Harrys, insieme con Giò Di Tonno e Ilaria De Angelis, nel musical "Jekyll & Hyde" , prodotto dal TSA, in collaborazione con l'associazione culturale Teatro Musica Mamò, andato in scena in diversi prestigiosi teatri italiani.

Nella stessa estate Simona affianca nelle performance dal vivo cantanti come Giò Di Tonno, Piero Mazzocchetti e Iacopo Troiani.

Nell'agosto 2008 si esibisce nel teatro "Centro Leonardo Da Vinci" di Montreal e porta avanti un tour canadese in altre importanti città, cantando classici italiani e americani.

Attualmente Simona sta lavorando ad un progetto discografico nel quale ha l'onore di ospitare artisti quali Giò Di Tonno (coautore con lei del brano: "Nell'Aria") e il noto sassofonista Stefano Di Battista, con il quale duetta sulle dolci note di "Tulipano".



12/12/2008 11.31