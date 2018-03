Natale a Roseto: 14 iniziative tra arte, cultura, spettacolo e solidarietà

ROSETO. L'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi, in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e alcuni promotori culturali, ha definito le iniziative che si svolgeranno nel periodo natalizio, raccogliendole in maniera pratica per il secondo anno consecutivo nel cartellone “Aspettando Natale tra solidarietà e iniziative”.Sono 14 le manifestazioni sul territorio, che spaziano dall'arte al teatro, dalla musica alla cultura, dalle tradizioni alla solidarietà.Per quanto riguarda l'arte, la Villa Comunale ospiterà due mostre. Dal 9 al 11 Dicembre spazio alla mostra di pittura del Centro Sociale Anziani di Roseto, mentre dal 15 al 23 Dicembre, mostra del pittore Giosuè Ripari.Gli amanti della tradizione natalizia del presepe, dal 8 Dicembre al 6 Gennaio 2009, in Via Rossetti 32 (zona ex fornace Branella), potranno ammirare due presepi artistici tradizionali, realizzati da Giorgio Poliandri, Sante Chiarini, Vittorio Mariani, Luigi Cantando, Luca Mariani.Spazio anche ai libri, con due presentazioni. Giovedì 11 Dicembre alle ore 16, presso la Villa Comunale, sarà presentato il volume di poesie “Rose” della rosetana Tina Ferri. Sabato 20 Dicembre sarà Franco Ferrarotti a parlare del suo “Fondi di bottiglia”. La presentazione del libro del noto sociologo è inserita in un pomeriggio culturale articolato, che inizierà alle 16.30 e vedrà anche l'inaugurazione della nuova sede del “Centro Informa Giovani – Punto Europe Direct” e l'inaugurazione della Biblioteca Scialletti.Tanto divertimento per grandi e piccini insieme al giusto momento di solidarietà saranno i caratteri distintivi del Raduno Nazionale dei Babbo Natale, che si svolgerà in Piazza della Libertà Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre 2008. Roseto ospiterà infatti il 4° Raduno Nazionale dei Babbo Natale, che avrà per madrina Raffaella Fico.Spazio anche al teatro e alla musica. Per il teatro, “Il giuoco delle parti” – opera di Luigi Pirandello – andrà in scena al Teatro Odeon Mercoledì 17 Dicembre alle ore 21, mentre per quanto riguarda la musica, due appuntamenti: il primo è previsto Sabato 20 Dicembre alle ore 21 in Villa Comunale e vedrà l'esibizione – a cura dell'Associazione Orione – del soprano Cristina Casillo; il secondo si terrà Lunedì 29 Dicembre 2008, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Lucia di Roseto, curato dalla Corelli Chamber Orchestra e intitolato “Ensemble Mosaici Sonori”.Il concetto di Solidarietà, unito a quello del Risparmio, saranno i temi dell'incontro che si svolgerà Lunedì 22 Dicembre alle ore 17.30 in Villa Comunale.Chiusura di anno 2008 con l'arte, Martedì 30 Dicembre 2008 alle ore 17.30 presso la Villa Comunale, con la riapertura della Civica Raccolta d'Arte e la presentazione del nuovo quadro di Pasquale Celommi acquisito dalla Città di Roseto degli Abruzzi.10/12/2008 14.23