Casting a Roseto per la nuova fiction di Canale 5

ROSETO. Si terrà a Roseto venerdi 12 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17 - presso l'Hotel Liberty in via Lungomare Roma, n° 8 il - il casting per la scelta di comparse e piccoli ruoli da impiegare nella nuova serie tv “Il falco e la colomba” cha sarà trasmessa da Canale 5 nel 2009.Sono richiesti figuranti dai 18 ai 60 anni, di sesso maschile e femminile (preferibilmente con i capelli lunghi, di colore naturale).Le riprese della nuova fiction, liberamente tratta dal romazo di Sthendal “La Badessa di Castro”, si svolgeranno per una settimana anche nella nostra regione grazie allo scouting svolto da Abruzzo Film Commission che ha proposto alla casa di produzione DAP, artefice delle serie televisive di maggior successo Mediaset e Rai degli ultimi anni (Incantesimo, Elisa Di Rivombrosa, Don Gnocchi) di utilizzare come location per l'ambientazione di alcune scene fondamentali l'Abbazia di Santa Maria di Propezzano.La serie, per la regia di Giorgio Serafini ( Orgoglio, Senza via d'uscita – un amore spezzato, Gente di mare 2 ) racconta una pagina importante e ricca della storia italiana ed europea, ma anche il destino terreno dei protagonisti, Giulio ed Elena, che si scopre legato indissolubilmente alle strategie imperiali per le lotte di potere che nel 1500 segnano l'Europa intera.«Si tratta per il territorio della nostra regione», dicono da Abruzzo Film Commission, «di un'occasione unica, non soltanto di lavoro per i professionisti abruzzesi che saranno impegnati nella realizzazione del progetto, ma anche e soprattutto di ritorno d'immagine, dato il sicuro riscontro mediatico e le relative ricadute positive sui flussi turistici, come i recenti studi sul turismo cine-televisivo dimostrano».09/12/2008 16.29