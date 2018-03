Torre de’ Passeri: tutti gli appuntamenti per le Festività 2008-2009

TORRE DE' PASSERI. Fra musica, teatro e cultura parte a Torre de' Passeri il cartellone delle feste natalizie per un mese ricco di appuntamenti dedicati a tutta la famiglia e organizzati dal Comune con la collaborazione di Pro Loco e Parrocchia.Si parte giovedì 4 dicembre con la proiezione gratuita del film “Volver” di Pedro Almodovar (Cinema Anelli, ore 21,00), primo appuntamento di un progetto che da gennaio a maggio 2009 accompagnerà le serate di torresi con proiezioni tematiche, in programma ogni secondo ed ultimo giovedì del mese, con lo scopo di animare e rilanciare le attività della storica sala del paese; per concludere lunedì 5 gennaio con il concerto di benvenuto al 2009 della banda Natarelli di Bussi diretta dal maestro Setta (Chiesa parrocchiale, ore 21,00).Un intero mese di iniziative che accanto a quelle ormai collaudate come la tradizionale Festa di Santa Lucia (Centro storico, 13 dicembre) e gli appuntamenti con il teatro e i concerti di Natale, vedrà, quest'anno, un evento appositamente voluto nella giornata di Santo Stefano, quando sarà messo in scena nello scenario naturale del centro storico un presepe vivente itinerante. Lo spettacolo dal titolo “Tempus est iocundum” (Centro storico, a partire dalle ore 18) prevede l'allestimento di quadri drammaturgici che riproporranno le fondamentali fasi che hanno caratterizzato la nascita di Cristo e nei quali agiranno attori professionisti in costume medievale e musici con strumenti d'epoca. Gli spettatori, divisi per gruppi, saranno introdotti di volta in volta lungo le vie del paese grazie all'aiuto di guide anch'esse rigorosamente in costume e saranno sempre immersi nella dinamica del Presepe e potranno assistere alle varie scene animate.Tra gli altri appuntamenti figurano, inoltre: la prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi ed l'elezione di sindaco e vice sindaco baby (sabato 6 dicembre, Palestra Scuola Media, ore 10); una serata di beneficienza con esibizioni sportive e danzanti a cura delle palestre My Gym di Torre de' Passeri e Wombat di Manoppello (domenica 7 dicembre, Palazzetto comunale dello sport, a partire dalle ore 18) e lo spettacolo teatrale a cura dell'associazione La Pirite dal titolo “Lu parente americane” (venerdì 19 dicembre, Cinema Anelli, ore 21). Non mancheranno poi il Concerto delle voci bianche diretto dal Maestro Eugenio Blasioli dal titolo “In canto natalizio” (domenica 21 dicembre, Palestra scuola media, ore 16) e la rappresentazione teatrale dei bambini della Parrocchia “E torna il natale ” (martedì 23 dicembre, Teatro Casa della Scuola, ore 21,00). Sabato 27 dicembre, si potrà assistere nella splendida cornice dell' Abbazia di San Clemente a Casauria, allo spettacolo “Oratorio concertante” (ore 18.30) mentre domenica 28 sarà la volta dell'esibizione del Coro Vox Maiae di Scafa diretto dal Maestro Eugenio Blasioli (Teatro Casa della Scuola, ore 21.00) che presenterà “Il Concerto di Natale”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. “Abbiamo cercato di creare un'offerta in grado di riempire anche quei periodi tradizionalmente meno ricchi di eventi per rendere il nostro paese viva e attrattiva”, ha spiegato il sindaco Linari, “si tratta di un programma costruito grazie alla sinergia di Comune, Pro Loco e Parrocchia, con il mondo della scuola e delle associazioni con l'intento di progettare le festività con "sobrietà" in un periodo di crisi economica. Con questi obiettivi il Comune ha realizzato un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere proprio tutti nella festa più importante dell'anno e far riscoprire luoghi come il Cinema Anelli o il caratteristico Teatro di Casa della Scuola, recentemente inaugurata”.02/12/2008 11.39