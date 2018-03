Calend'Art: Gran Galà di presentazione per Telethon

AVEZZANO. Creatività e passione, messe insieme in un evento Telethon, per dare speranza e soluzioni a chi soffre, nel segno della

partecipazione e della solidarietà.

Giovedì 4 dicembre, a partire dalle 20:30, nel suggestivo scenario del

Castello Orsini di Avezzano, fascino, musica e spettacolo per

finanziare la ricerca sulle malattie genetiche.

L'occasione sarà propizia per presentare l'uscita del "Calend'Art", il

calendario ideato dal fotografo Antonio Oddi in collaborazione con la

Cooperativa Fantacadabra, socio fondatore della Federazione "Nasi

Rossi Abruzzo", che verrà distribuito ad offerta nel corsi di vari

eventi pianificati nel mese di dicembre e comunque sempre presso il

"Gallery Caffè" in Via Monte Velino, l'Edicola di Antrosano e la sede

della Cooperativa Fantacadabra in Via Armando Diaz 2.

«A nome degli organizzatori della manifestazione posso riferire che

abbiamo predisposto una particolare festa, aperta a tutti e ad

ingresso libero, per sostenere Telethon, cui verranno destinate tutte

le eventuali offerte spontanee raccolte durante la serata. Con

l'occasione, presenteremo anche il nostro calendario, ringraziando

quanti hanno collaborato alla sua realizzazione», ha dichiarato Serena

Ferraro, coordinatrice dello staff che ha lavorato all'evento.

Il Calend'Art vuole rappresentare un omaggio alla bellezza femminile,

rappresentata da sette giovani modelle marsicane: Lucia Bucciarelli,

Giulia Capodacqua, Rachele Cialfi, Carla D'Addezio, Ambra De Luca,

Marina De Michele, Elena Di Giacomo, ed all'Arte, attraverso le opere

di sei affermati artisti marsicani: Alessandra De Michele, Giuseppe Di

Cosimo, Francesca Faraone, Patricia Rossetti, Raffaella Simone, Lorena

Steinbeisser, un connubio che l'obiettivo di Antonio Oddi ha cercato

di fissare, si legge in un comunicato diffuso dalla Cooperativa

Fantacadabra.

«Preludio alla presentazione del calendario, l'atmosfera lounge con le

suadenti note live dei musicisti della Associazione Jazz On, guidati

dal maestro Giuliano Graziani, che intratterranno piacevolmente i

presenti. Oltre alle atmosfere blues, sul palco si avvicenderanno

ospiti come l'attore Corrado Oddi, che proporrà la lettura di brevi ma

intensi testi ispirati al tema della serata, mentre in sala, tra il

pubblico, negli intervalli dello spettacolo, opereranno i simpatici

animatori e clown dei Nasi Rossi. All'interno del Castello Orsini

verrà inoltre allestita una mostra con i quadri degli artisti che

hanno collaborato alla realizzazione del calendario», ha concluso

Serena Ferraro.

La manifestazione verrà presentata da Costantino Tuccori, che sarà

affiancato ed aiutato nella conduzione da Rachele Cialfi, distintasi

nella finale di Salsomaggiore del Concorso di Miss Italia.



01/12/2008 8.38