Germano Mazzocchetti inaugura i festeggiamenti per i 130 anni della scuola

CITTA' SANT'ANGELO. Con una lezione-concerto dell'angolanissimo

Germano Mazzocchetti, celebre musicista molto apprezzato in Italia e

all'Estero, si aprirà l'anno dello Spaventa.

Il prossimo 26 novembre nel teatro comunale di Città Sant'Angelo, con

inizio alle ore 18 cui seguirà un conviviale, alla presenza delle

massime autorità politiche e religiose e con la diretta partecipazione

di studenti e docenti il celeberrimo compositore angolano darà il via

ad un cartellone sontuoso e allestito per dare il giusto tributo

all'istituzione scolastica tre le più antiche d'Italia. Un appuntamento molto sentito a Città Sant'Angelo sempre molto attenta e orgogliosa per le attività del glorioso ex " Istituto Magistrale intitolato a Bertrando Spaventa , oggi liceo di successo, almeno stando ai numeri che indicano una tale crescita negli ultimi tre anni da diventare un vero caso da record.

Una realtà di spessore che ha visto passare le personalità più

prestigiose del nostro Novecento come Luigi Pirandello, Francesco

Iovine, Carlo Muscetta. La prestigiosa scuola angolana spegne la sua

130ma candelina. Per l'occasione la dirigenza scolastica, affidata al

Preside Florideo Matricciano, artefice del rilancio di questo importante centro educativo, ha predisposto, di concerto con il comitato organizzatore, che fa capo ad una neonata associazione denominata "Amici dello Spaventa" cui fanno riferimento soprattutto ex alunni e sostenitori del prestigioso istituto superiore angolano, un ricco programma di iniziative che si articoleranno nel corso dell'anno

solare.

In calendario sono poi previsti, con la solita tempistica, modalità e

logistica ( Teatro Comunale alle ore 18 cui segue conviviale al

ristorante) giornate di studi, letture con autori e concerti cui hanno

già dato la propria adesione studiosi del calibro di Marcello

Veneziani, Tony Capuozzo, Roberto Olla, Vincenzo Centorame.



25/11/2008 9.46