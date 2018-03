Gli Incognito in concerto a Pescara venerdì 21 novembre

PESCARA. Un ritorno fortunato, per riportare a Pescara l'Acid jazz, misto al funk, che ne ha fatto una delle band inglesi più famose e quotate sul mercato.E' quello degli Incognito che venerdì prossimo, 21 novembre, si esibiranno nel capoluogo adriatico, presso la discoteca Megà, per un concerto indimenticabile che prenderà il via alle 23 in punto.Sulla scena del Megà tornerà il leader del gruppo, Jean Paul Maunick, detto ‘Bluey', inglese ma originario delle Mauritius, l'unico ad essere rimasto sempre attivo nella band, che ha visto un avvicendarsi di sassofonisti, bassisti, batteristi e anche cantanti.Accanto a lui ci sarà anche la splendida voce di Maysa Leak, con la quale, ventisette anni fa, ha creato, forse inconsapevolmente, un genere che traeva spunto e sonorità dal jazz e dal funk, per poi creare un mix di atmosfere ‘acide' e uniche.L'esordio degli Incognito risale al 1981, un'esplosione di energia che venne pure seguita da un periodo di silenzio, per poi tornare alla ribalta nel 1991 con l'album ‘Inside life'. Ma la consacrazione mondiale risale al 1991, con l'album ‘Tribes vibes andscribes', dove si trova la versione rivista e meravigliosamente reinterpretata di ‘Don't you worry about a thing', di Steave Wonder. Nel 1993 hanno raggiunto il meglio con l'album ‘Positivity', una raccolta di testi che ha avvicinato la band a un genere un po' più dance e sempre infuso di ritmi anni settanta, un sound sicuramente da ballare, ma anche da ascoltare, capace di conciliare la raffinatezza del jazz con il calore e la sensualità del soul-funk.Pescara sarà, per gli Incognito, la prima delle tre tappe italiane della tournée che poi li porterà a Napoli e Milano, per poi volare direttamente in Giappone. Ma soprattutto il concerto del capoluogo adriatico si tratta di un ritorno per gli Incognito, dopo i due fortunati concerti svoltisi il primo presso l'Arena dell'ex Gaslini.Venerdì gli Incognito presenteranno a Pescara l'ultimo album, pubblicato all'inizio del 2008, ‘Tales from the beach', riproponendo però, in un'ora e mezzo di musica pura, anche vecchi successi che hanno reso nota la band a livello internazionale. Il biglietto per lo spettacolo degli Incognito è di 25 euro.20/11/2008 11.36