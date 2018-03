Tra Pescara e Chieti il Festival della chitarra

ABRUZZO. La 13a edizione del Festival Internazionale dell'Adriatico si svolgerà dal 20 novembre al 11 dicembre 2008, attraverso 14 incontri-concerto, che interesseranno sia i Comuni che hanno una tradizione musicale consolidata, sia quelli che rimangono spesso emarginati dai consueti itinerari artistici e culturali.Gli appuntamenti della rassegna vengono allestiti all'interno distrutture di assoluta bellezza, quali Teatri, Sale Polivalenti,Palazzi signorili e Dimore storiche, Chiese e Cortili di particolarepregio e luoghi di assoluto prestigio storico-architettonico, situatiall'interno dei piccoli e grandi centri del territorio della provincedi Chieti e Pescara.Tra gli ospiti della rassegna, tutti nomi importanti e legati al mondoaffascinante e variegato della storia della chitarra, ci sarannoalcuni noti solisti come l'italiano Christian Lavernier di Imperia eil napoletano Ciro Carbone, il giovane messicano Daniel Olmos, ilgrande chitarrista uruguyano Gonzalo Solari, il croato Susa Dejanovic,e il greco Costas Cotsiolis, considerato uno dei maggiori specialistiattuali, che spesso suona in duo con il grande Jhon Williams e alquale è riservato il concerto di Pescara.Non mancheranno formazioni dal sound particolare e pieno dicontaminazioni etniche come il Trio Contempo, tutto al femminile eproveniente dalla Francia, il Duo Wieczorek, proveniente dallaPolonia, del Trio Rhapsody, nato all'interno del Conservatoriodell'Aquila, e quella del Trio di Maurizio Di Fulvio, musicistaabruzzese che da anni partecipa con successo ai festival europei dichitarra più prestigiosi e i cui concerti sono sempre di grandeinteresse e molto seguiti dal pubblico.Di notevole importanza sarà la presenza di musicisti e gruppi dallinguaggio sperimentale ed innovativo come il Duo Molina, provenienteda Miami (Florida), il Panebianco & Del Monaco Ensemble, i cuicomponenti sono originari di Cuba e dell'Inghilterra, l'italianoSandro Di Stefano, il giovane virtuoso russo Grigory Novikov, eovviamente di grande lustro sarà la presenza di musicisti provenientidalla Spagna come Javier Garcia Moreno di Malaga e Ruben Parejo diValencia.- Giovedì 20 novembre, ore 21.00, a Miglianico (cripta San Michele):(Italia)- Venerdì 21, ore 21.00, a Spoltore (Teatro Società Operaia):(Italia) eDaniel Olmos (Messico)- Sab 22, ore 19.00, a Chieti (Cripta Cattedrale San Giustino):(Messico)- Dom 23, ore 18.00, a Torrevecchia (Sala dei Baroni):(Italia)- Ven 28, ore 19.00, a Pianella (Chiesa di Sant'Antonio):(Uruguay)-Sab 29, ore 19.00, a Città Sant'Angelo (Teatro comunale),(Italia) e(Usa)- Dom 30, ore 19.00, a Bucchianico (Sala Curti):(Francia)- Lun 1 dicembre, ore 21.00, a Cappelle sul Tavo (Chiesa Santa MariaLauretana):(Spagna)- Mer 3 dic, ore 21.00, a San Giovanni Teatino, (Auditorium ScuolaComunale):(Spagna) e(Cuba-Inghilterra)- Gio 04, ore 21.00, Ripa Teatina (Auditorium Comunale):(Spagna),(Cuba-Inghilterra)- Ven 05 dic, ore 21.00, Orsogna (Teatro Comunale):(Italia) e(italia)- Sab 06 dic, ore 18.00, Francavilla, Palazzo Sirena13/11/2008 9.00