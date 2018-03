La Mahler Chamber Orchestra a Teramo

TERAMO. Ancora un appuntamento per gli abbonati e per il pubblico

della XXX Stagione dei Concerti organizzata dalla Società della Musica

e del Teatro "Primo Riccitelli".

Venerdì 14 novembre, alle ore 21, nel Teatro Comunale, si esibirà la

Mahler Chamber Orchestra, diretta da Marc Minkowsky. Solista

d'eccezione il flautista svizzero-francese Emmanuel Pahud, considerato

uno tra i più interessanti strumentisti sulla scena musicale

internazionale.

Nato a Ginevra nel 1970, Pahud ha iniziato a studiare musica a 6 anni

e si è diplomato nel 1990 ottenendo il Primo Premio al Conservatorio

Nazionale Superiore di Musica di Parigi.

Sono seguiti numerosi premi che lo anno avviato ad una carriera

concertistica che lo ha visto solista per le più grandi orchestre.

Tra queste la Mahler Chamber Orchestra, fondata nel 1997 da Claudio

Abbado, Composta da circa 45 elementi stabili provenienti da 21

diverse nazionalità, la MCO ha un repertorio che spazia dalla musica

barocca a quella contemporanea e comprende ogni genere musicale, dalla musica da camera a programmi sinfonici, da progetti opereristici a prime esecuzioni di lavori contemporanei.

La MCO ha sempre collaborato con diversi direttori e solisti di

altissimo livello, stabilendo solidi legami artistici in particolare

con il suo fondatore Claudio Abbado.

Tra i vari una collaborazione artistica significativa è quella con

Marc Minkowski.

Nei suoi dieci anni di vita la MCO ha effettuato molte registrazioni

che le sono valsi premi prestigiosi. Tra le incisioni realizzate con

Marc Minkowski è da segnalare la Symphonie fantastique di Berlioz per

la Deutsche Grammophon, incisione che ha ottenuto il premio della

Deutschen Schallplattenkritik 2003.



