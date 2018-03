Sulmonacinema Film Festival, premiato "Chris & Don. A love story"

SULMONA. Si è conclusa la XXVI edizione di Sulmonacinema Film

Festival, la rassegna cinematografica diretta da Roberto Silvestri che

anche quest'anno ha presentato numerose anteprime.

Tra queste - in prima visone mondiale, "Victor's Notebook" dell'esule

cubano Felibe Herba che mette in scena il più schivo dei registi

internazionali, Terrence Malick. Ma il protagonista assoluto è lui,

Malick, che con il suo personaggio anticipa di un decennio - per

umorismo, corpulenza, accessori (come il cappello) - John Belushi di

"The Blues Brothers".



Premio per il miglior film, ad un'altra anteprima, "Chris & Don. A

love story" di Guido Santi e Tina Mascara, la storia di Christopher

Isherwood (autore, tra altre opere, di "Cabaret") e di Don Bachardy,

oggi pittore affermato.

Una vita da inseparabili raccontata attraverso prezioso materiale

inedito: decine di ore di pellicola a colori, girata da loro stessi o

dagli amici.

Una pellicola che merita, secondo i giurati e il presidente, l'Ovidio

d'argento «per aver toccato le corde più profonde del pubblico

affrontando con estrema dolcezza e mai con retorica banalità il tema

dell'amore».

Il premio per la miglior regia è stato assegnato alla pellicola

"Tramas" di Augusto Contento per la capacità di costruire una

partitura polifonica visiva e sonora della città di San Paolo.

Il premio per la miglior attrice è andato a Alba Rohrwacher per il

ruolo interpretato in "Riprendimi" di Anna Negri che con la sua

autenticità è riuscita a dare efficacia alla narrazione.

La giuria del Sulmonacinema presieduta da Sonia Bergamasco e composta da studenti e diplomati al DAMS di Bologna, SNC di Roma, Accademia dell'Immagine dell'Aquila, Università "La Sapienza" di Roma, Università di Pescara, ha inoltre assegnato il Premio per la miglior interpretazione maschile ex aequo a Luca Lionello e Eduard Gabia per il ruolo interpretato in "Cover Boy" di Carmine Amoroso.

In questa edizione è stato istituito il premio Soundtrack - Miglior

colonna sonora. La giuria composta da Sonia Bergamasco, Giovanni

Guardi di Edizioni Radio Fandango e Gabrielle Lucantonio, curatrice

della sezione Soundtrack, ha premiato gli autori delle musiche di

"Tramas" per l'organicità del lavoro musicale nel rapporto suono –

immagine.



Le motivazione della giuria:





MIGLIOR FILM: "Chris & Don, a love story" di Guido Santi e Tina Mascara Il film costituisce un racconto semplice, coraggioso e disinibito in cui la figura del narratore, Don Bachardy, ci restituisce, con la sua umanità, un affresco indimenticabile di un amore, di un'epoca, di una crescita spirituale nella vita e nell'arte.



MIGLIOR REGIA: "Tramas" di Augusto Contento

Per la capacità di costruire una partitura polifonica della città di

San Paolo attraverso uno sguardo mediato, in grado di restituire una

metropoli vista dall'interno e di riflettere sui mezzi di riproduzione

della realtà.



MIGLIOR ATTORE: Luca Lionello e Eduard Gabia per "Cover Boy"

Per la toccante interpretazione, in grado di trasmettere la solitudine

di due giovani in un contesto di precarietà, la giuria considera

necessario dare il premio ad entrambi gli attori, ritenendo

l'interpretazione dell'uno essenziale all'altro. Eduard Gabia e Luca

Lionello danno vita, nel film di Carmine Amoroso, a un legame

d'amicizia sottile e commovente.



MIGLIOR ATTRICE: Alba Rohwacher per "Riprendimi"

Per la capacità di interpretare il personaggio di Lucia attraverso uno

sguardo sensibile e personale, contribuendo in modo determinante

all'efficacia della narrazione.



PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a "Beket" di Davide Manuli

Per la poesia del linguaggio e la potenza visionaria delle immagini,

il premio speciale della giuria va a Beket, di Davide Manuli, un film

che ha il merito di trascendere e reinventare un classico del teatro

novecentesco e che, nel panorama del cinema italiano, rappresenta un

caso eccezionale.



MIGLIOR COLONNA SONORA agli autori delle musiche di "Tramas"

Con questo premio vogliamo sottolineare l'organicità del lavoro

musicale del film Tramas nel rapporto suono – immagine. Il tessuto

musicale, frutto della collaborazione di musicisti "non brasiliani"

affonda magicamente nell'animo paulista. Margareth Kammerer, Chris

Abrahams, Chris Brown, Nöel Akchotè, Jim Pugliese, Axel Dörner Günter Müller, Peter Zummo, Gino Robair, Werner Dafeldecker ci consegnano un documento artistico e sociale concitato, aspro e profondamente umano.



