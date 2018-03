Teatro Lanciano: 51 spettacoli da Saviano a Bennato

LANCIANO. Sono 51 gli spettacoli inseriti nel cartellone della stagione 2008-2009 del teatro Fenaroli di Lanciano che prenderà il via il 6 novembre prossimo per concludersi il 23 aprile.Tra le novità di quest'anno spicca l'istituzione della biglietteria centralizzata unica per tutti gli appuntamenti, che funzionerà al Fenaroli dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.Ad aprire la stagione teatrale sarà il recital di Paolo Bonacelli "Aldo Moro, lettere dal carcere", dedicato alla memoria dell'assessore comunale alla cultura Attilio D'Amico, scomparso nei mesi scorsi. Tra i grandi nomi che saliranno sul palco del Fenaroli ci sono Eleonora Giorgi, Remo Girone, Paolo Ferrari, Giuseppe Pambieri, Ottavia Piccolo e Marina Massironi.In cartellone e' stato inserito anche "Gomorra" tratto dal best seller dello scrittore Roberto Saviano. Confermati, oltre alla stagione di prosa, le rassegne dedicate al teatro dialettale, al balletto, cabaret, operetta, gospel, teatro sacro e teatro contemporaneo, oltre allo spettacolo dell'associazione "Them Romano'" dell'artista di etnia rom Alexian, che il 15 novembre vedrà la partecipazione di grandi artisti tra cui Moni Ovaia ed Eugenio Bennato.03/11/2008 9.27