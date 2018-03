Il chitarrista Frank Gambale in concerto a Civitella

CIVITELLA DEL TRONTO. Frank Gambale, uno dei più grandi chitarristi jazz e fusion viventi, a Civitella del Tronto per l'anteprima del Winter Festival 2009, l'ormai tradizionale rassegna musicale promossa dalla Provincia di Teramo come edizione invernale del Summer Festival. Il Festival della Provincia di Teramo, quest'anno, giunge all'ottava edizione. Questa mattina, nella sede dell'ente, la presentazione ufficiale agli organi d'informazione alla presenza del vice presidente Giulio Sottanelli e del sindaco di Civitella del Tronto Gaetano Luca Ronchi.L'evento, messo in piedi in collaborazione con il Comune di Civitella del Tronto e organizzato dall'associazione Musica & Parole Eventi e da Service Time, è fissato per domenica 12 ottobre, alle ore 21,30, nella Sala polivalente del Comune di Civitella del Tronto (sala consiliare).Frank Gambale suonerà con una chitarra acustica e si esibirà insieme ad Otmaro Ruiz al pianoforte e ad Alain Caron al basso. Sarà l'occasione per presentare il suo ultimo progetto, “Natural High”, che allude ad una sensazione di “spontanea ebbrezza” perché, dice lo stesso Gambale, “è così che mi sento quando suono con Caron e Ruiz”.Il concerto sarà anticipato da un evento d'eccezione: nel pomeriggio, a Teramo, nella sede della scuola di musica “Faremusika”, presso l'ex Villeroy & Boch della Gammarana, Frank Gambale e Alain Caron terranno una “clinic”, cioè una lezione, di chitarra e basso a giovani musicisti locali.L'appuntamento con Gambale costituirà come detto l'anteprima del Winter Festival che, il prossimo anno, avrà tra i nomi di punta Vinicio Capossela (4 febbraio, teatro Comunale, unica data per l'Abruzzo).Il costo del biglietto d'ingresso per il concerto di Gambale è di 20 euro con posto a sedere.02/10/2008 14.36