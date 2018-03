Don Elvis: ecco il mio primo cd "Divino Amore"

AVEZZANO. Il sacerdote della diocesi di Avezzano Don Antoniu Petrescu, in arte Don Elvis, ha inciso il suo primo cd singolo "Divino amore", scritto dal cantautore Claudio Torres e dal compositore Guido Ruggeri.Conosciuto dai media per la passione per il mitico Elvis Presley, l'unico sacerdote Elvis Impersonator al mondo, è pronto a stupire ancora.Gli autori hanno voluto rendere omaggio alla Madonna di Lourdes in occasione dell'anniversario dei 150 anni dell'apparizione.La musica del brano, nonostante contenga in sé elementi della tradizione della musica sacra come la presenza di un coro, si presenta in stile moderno avvicinandosi alla gente e soprattutto ai giovani.Anche il testo si pone in maniera del tutto nuova poiché parla di "Maria" e di "Dio" incontrati e riconosciuti tra la gente, mentre il retro della copertina del cd contiene un'immagine inedita ritraente la Madonna dipinta dallo stesso Torres.La direzione artistica e gli arrangiamenti del maestro Guido Ruggeri hanno dato al brano uno stile rock con la presenza di bellissimi cori gospel e di esecuzioni che hanno coinvolto vari musicisti marsicani:Enrico Cianciusi, Alessandro Porrini, Dario Parente, Mariangela Bucciarelli e Daniele Antonangeli.Don Elvis, che ha interpretato il brano con la sua voce calda e dolce, ha ringraziato anche il vescovo Pietro Santoro per averlo stimolato ad intraprendere questa avventura.Dopo essere stato ospite in molte trasmissioni televisive e radiofoniche, per la prima volta infatti, interpreta un brano originale in lingua italiana appositamente scritto per lui.02/10/2008 9.25