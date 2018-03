Massimo Di Cataldo stasera a Mutignano

MUTIGNANO. Massimo Di Cataldo torna in Abruzzo: appuntamento stasera a Mutignano, frazione di Pineto, alle ore 21.Il concerto, a ingresso gratuito, si terrà in piazza, sperando nelle buone condizioni del meteo. Qualche anno fa non ha vinto “Music Farm” per un soffio, perdendo in volata dopo un testa a testa finale con Pago.Ma Massimo Di Cataldo, durante la sua esperienza nel reality show di Raidue, ha dimostrato un'umanità e una sensibilità spiccate, riscontrabili direttamente in ciò di cui parlano le sue canzoni. “I consigli del cuore”, best uscito all'indomani della sua partecipazione alla Farm, condensa in 34 tracce tutto il meglio della produzione dell'artista romano, a consuntivo dei suoi primi 11 anni di carriera. Si va dagli esordi targati 1995 di “Che sarà di me” e “Liberi come il sole” alle collaborazioni con Renato Zero (“Fine corsa”), Eros Ramazzotti (“Una ragione di più”) e – soprattutto – Youssou N'Dour, con il quale incise quella “Anime (Rou)” che nel 1996 lo consacrò come artista promettente destinato a fare grandi cose. Negli anni successivi, Massimo ha provato ad avere un approccio leggermente più rockettaro (“Camminando”), ma è tornato prestissimo sui suoi passi, rispolverando quel romanticismo pop che è diventato il suo marchio di fabbrica.A proposito di ritorni, dopo le due esperienze sanremesi dei primi anni (memorabile “Se adesso te ne vai”, ancora oggi uno dei suoi cavalli di battaglia), Massimo ha ritrovato il palcoscenico dell'Ariston nel 1999 con la non eccezionale “Come sei bella”, che però è servita in qualche modo a dargli ulteriore visibilità. Gli ultimi tempi lo avevano visto, rispetto al passato, un po' più a contatto con la televisione: oltre all'esperienza nella tv di stato, infatti, non va dimenticata la presenza di Di Cataldo all'interno del programma “Superstar”, anche se in quel caso sedeva dall'altra parte della cattedra.Massimo Giuliano 27/09/2008 9.47