Fiction Rai, si torna a girare in Abruzzo

ABRUZZO. Il lavoro di Abruzzo Film Commission continua a dare risultati offrendo ancora nuove opportunità promozionali al territorio della regione.

Dopo una prima serie di riprese, svoltesi lo scorso marzo a Campo Imperatore e Santo Stefano di Sessanio, torna in Abruzzo la troupe di "Questo è amore" la serie televisiva in 27 puntate per Rai 1, in onda in prima serata a partire da novembre 2008.

Prodotta da Publispei (I Cesaroni, Un medico in Famiglia, Lo zio d'america, Compagni di scuola, Attenti a quei tre ), regia di Riccardo Milani ( La guerra degli Anto', Il posto dell'anima, Piano solo, Assunta Spina, Cefalonia, remake di "Rebeca"), la fiction viene presentata come «la risposta Rai al successo targato Mediaset dei Cesaroni».

I protagonisti sono Stefania Rocca ed Emilio Solfrizzi. Tra i ruoli principali, inoltre, figurano attori di fama consolidata, quali, tra gli altri, Piera Degli Esposti, Francesca Inaudi, Neri Marcorè e Clizia Fornasier che figura anche nel cast del film "Grande Grosso e Verdone" campione di incassi nelle sale lo scorso inverno.

La collaborazione di Abruzzo Film Commission con Publispei per la realizzazione di questo progetto è iniziata lo scorso dicembre con due puntate ambientate nella nostra regione.

Le riprese riguardanti una delle due puntate sono già state effettuate a Campo Imperatore e Santo Stefano di Sessanio. Lunedì 22 e martedì 23 settembre si gira a Pescasseroli e nella riserva della Camosciara, all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo.





