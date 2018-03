Dalla Marsica tre bellezze alla conquista di Miss Italia

ABRUZZO. La marsica conquista Salsomaggiore Terme. Le miss Alessia Tedeschi, Dalila Caniglia e Rachele Cialfi vanno alle finali nazionale tra le cento piu belle d'Italia.

L'appuntamento per le ragazze che sognano l'ambita corona di Miss Italia partirà l' 8 settembre e si concluderà il 13 in diretta Rai1.Nella marsica il concorso ha riscosso enorme successo: piu di mille persone hanno assisistito alla manifestazione, grazie all'organizzazione di Gabriele Zarroli e Antonio Oddi e lo spettacolo è stato presentato da Luca di Nicola., biondissima, arriverà a Salsomaggiore con la fascia di Miss Sasch Modella Domani Abruzzo e avrà sul petto il numero 52. Classe 91 è nata ad Avezzano dove vive.E' alta 1,75 m, segno dei Pesci, è figlia unica. Studentessa al quarto anno del Liceo Classico, vorrebbe diventare architetto o stilista. «Da tre anni partecipo al Concorso come mascotte, ma – commenta risoluta la candidata - è giunta l'ora di puntare al massimo».Alessia - juventina, che predilige le canzoni inglesi, ma che ascolta con romanticismo i versi di Jovanotti - sogna la California, 'patria del cinema', dove vorrebbe sfondare come attrice.

Dalila Caniglia è invece Miss Eleganza Abruzzo, e sarà la numero 33. 18 anni, è nata ad Avezzano e vive a San Benedetto dei Marsi. Alta 1,77 m, segno della Bilancia, capelli castani e occhi color marrone, ha un fratello e una sorella. Studentessa al Liceo Scientifico, vuole diventare commissario di polizia. «Adoro cucinare, ascoltare musica e giocare a pallavolo – così si presenta Dalila – e con la mia eleganza e semplicità rispecchio la cosiddetta bellezza acqua e sapone». Tifosa della Juventus, fan di Renato Zero, vorrebbe un giorno sfilare per il «magnifico Valentino», come lo definisce.



Rachele Cialfi è Miss Wella Professionals Abruzzo e sarà la numero 42. 18 anni, nata a Vasto vive ad Avezzano. Alta 1,68 m, capelli castani e occhi color marrone, del segno del Sagittario, ha un fratello. Studentessa al Liceo Classico, s'immagina in futuro alla guida di uno studio notarile, ma aspira anche a fare l' attrice. Suona il pianoforte e pratica il nuoto la miss che vuole «portare in Abruzzo per la prima volta questo ambito titolo». Juventina, Rachele ascolta le canzoni di Antonello Venditti e ha un'aria preferita, Nessun Dorma, tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini.





