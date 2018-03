Mario Venuti e Umberto Smaila a via delle Caserme

PESCARA. Umberto Smaila e Mario Venuti in via delle Caserma. Il primo si esibirà il 3 settembre, il secondo il 12.

PESCARA. Umberto Smaila e Mario Venuti in via delle Caserma. Il primo si esibirà il 3 settembre, il secondo il 12.L'iniziativa voluta fortemente dall'associazione Via delle Caserme ha trovato partner fondamentali nell'amministrazione di Pescara.A differenza dei tradizionali concerti, gli artisti si proporranno a stretto contatto con il pubblico, privilegiando il rapporto diretto senza l'ausilio di particolari palchi e proponendo la loro musica in maniera intima, semi-acustica, rispettando il carattere della via e valorizzandolo con le proprie note. Sarà possibile interagire con loro, quasi fino alla richiesta personale.Umberto Smaila dopo le tante esperienze positive come attore in film di successo, compositore, conduttore tv, compositore, musicista e cantante di canzoni che sono entrate nella storia della musica Italiana, arriva con il suo effervescente show nella tua città, interpretando decine di motivi di successo, di oggi e di ieri, accompagnato dalla sua prestigiosa band, nei locali e nelle piazze più esclusive d'Italia, per far rivivere agli ospiti l'atmosfera degli Smaila's, celebri locali esclusivi, creando un vortice di musica che – è provato - funziona a qualsiasi latitudine.Mario Venuti invece arriva a Pescara con il suo "L'Officina del Fantastico Tour", titolo omonimo della sua prima Antologia che raccoglie tutti i suoi più grandi successi dal 1994 al 2008. "A Ferro e Fuoco" è uno dei 3 inediti che fa parte del suo primo Best.02/09/2008 9.47