Frankie Hi-Nrg Mc in Tour arriva anche ad Avezzano

AVEZZANO. Arriva il 26 luglio ad Avezzano “Deprimomaggio”, il nuovo tour di Frankie Hi-Nrg Mc che porta in concerto, oltre ai brani dell’omonimo album (tra i quali “Rivoluzione”,“Pugni in tasca, “Precariato” e la cover “Chicco e Spillo” di Samuele Bersani), anche pezzi del repertorio del rapper torinese: “Quelli che ben pensano”, “Chiedi chiedi”, “Fight da faida”, “Raplamento”.

La piazza antistante il centro commerciale “I Marsi” a partire dalle ore 21.00 ospiterà il sound dell'artista che canta il disagio nel mondo del lavoro di oggi.



L'album “Deprimomaggio”, uscito lo scorso 29 febbraio e distribuito da SonyBMG (disponibile, oltre che nei normali negozi di dischi, anche in tutte le piattaforme digitali online e mobile, in due versioni digitali differenti: una esclusiva per iTunes e un'altra esclusiva per deejay.it) vanta collaborazioni d'eccezione: Roy Paci, Enrico Ruggeri, Ascanio Celestini, Giorgia, Paola Cortellesi, Gianluca Nicoletti, Samuele Bersani.

Accompagnano Frankie Hi-Nrg Mc sul palco: Francesco Bruni (chitarra), Lino De Rosa (basso), Pierpaolo Ferroni (batteria) e Alberto Brizzi (tastiere).

La musica del tour “Deprimomaggio” sarà corredata dalla proiezioni di immagini curate dagli studenti dello IED, Istituto Europeo di Design di Milano, sotto la guida di Claudio Sinatti ( i video portano la firma, tra gli altri, di Mery Glez, Jacopo Gennari, Francesco Capone e Marco Gradara).

22/07/2008 15.05