Provincia In Festival: 480 eventi per una estate magica

ESTATE 2008. Sono 480 le manifestazioni previste per l’estate 2008 in provincia dell’Aquila, di cui 111 promosse dall’amministrazione provinciale (36 film, 13 spettacoli teatrali, 57 musicali, 5 di animazioni per bambini). 180 le associazioni e gli coinvolti, 97 i comuni interessati.

Sono questi i numeri di “Provincia in festival”, snocciolati dalla presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in Provincia insieme al dirigente del settore cultura Paolo Collacciani, agli assessori Ermanno Giorgi e Benedetto Di Pietro, al consigliere Gabriele Perilli.

Tra gli eventi figurano anche i concerti di Avion Travel (che già si è svolto a Sulmona, lo scorso 12 luglio) Tiromancino, Enzo Avitabile, Pfm, Eugenio Finardi, Massimo Bubola, Balcanikaos, Ghetonia, Calicanto, Sparagna.

Giunto alla sua quarta edizione, il ricco programma di eventi, frutto della creatività delle associazioni del territorio, è raccolto in un utile guida, di 115 pagine, stampata in 70 mila copie e distribuita sull'intero territorio, nei comuni e nelle pro-loco.

Quest'anno per promuovere gli eventi sono previsti anche spazi espositivi all'aeroporto di Pescara e nel retro delle autolinee regionali e interregionali ARPA.

«L'iniziativa nata in via sperimentale nel 2005, si rafforza e si consolida ogni anno di più- ha commentato la presidente Pezzopane- Raddoppia rispetto all'anno scorso il numero delle iniziative inserite nel cartellone e aumentano le associazioni che chiedono di essere inserite nel cartellone culturale. D'altronde Provincia in festival è un'ottima vetrina a livello nazionale. Intendiamo dare un segnale forte, invitando il grande pubblico a venire a conoscere i nostri borghi, le nostre montagne, le bellezze del nostro territorio, che fanno da corollario all'offerta culturale». 15/07/2008 14.54