Fino a lunedì la festa della Sagra del cuore

PESCARA. E' partita la dodicesima edizione della Sagra del cuore. La festa è iniziata giovedì 10 luglio con un baby festival, uno spettacolo di burattini e un clown, il tutto dedicato ai piccoli.

Venerdì 11 si passa ai ragazzi con uno show di danza a cura della scuola Dance Project ed a seguire un mini festival di gruppi musicali formati da alcuni giovani della parrocchia che suoneranno cover di Negramaro, Ligabue; tra un'esibizione e l'altra ci saranno anche dei rapper che rapperanno le problematiche del quartiere.

Sabato 12 festa liturgica della Madonna del Fuoco con Santa Messa alle 18.30 poi si continua con un piccolo raduno di vecchie 500 per poi passare alla commedia dialettale, anch'essa di stampo casereccio e si conclude con le cover dei Nomadi by Rossano Campa e Luca Rognone.

Domenica 13 altro mini raduno di vecchie Volkswagen, a seguire un Musical dove si esibiranno oltre 40 parrocchiani tra bambini, giovani e adulti, che balleranno, canteranno, suoneranno, tra scenografie autoprodotte con tanto impegno. In tarda serata, tutti in pista con i balli di gruppo di Giovanni D'Addario.

La conclusione della festa sarà lunedì 14 con l'intrattenimento danzante di Mimmo Passeri, l'estrazione della lotteria ed il ballo della Pupa.

Quest'anno la festa sarà doppia anche per la nomina a Vicario generale del parroco Don Giuseppe Comerlati.





11/07/2008 17.49