"Trl on tour" chiude a Pescara con Cesare Cremonini e Giusy Ferreri

PESCARA. Giunge a conclusione la bella avventura pescarese di “Trl on tour”, che per dieci giorni ha portato allo Stadio del Mare il carrozzone del programma di Mtv, con tutta una serie di personaggi attualmente sulla cresta dell'onda nell'ambito della musica italiana. E chissà se alla bella Elena Santarelli non dispiacerà lasciare l'Abruzzo.

Intanto ci si prepara agli ultimi due grandi ospiti: oggi alle 19 scenderanno in campo Cesare Cremonini (foto) e Giusy Ferreri.

L'ex leader dei Lunapop presenterà il suo nuovo singolo “Dicono di me”, che anticipa il nuovo cd di imminente pubblicazione (uscirà in autunno), mentre Giusy, una delle reduci di maggior successo da “X Factor”, proporrà “Non ti scordar mai di me”, brano scritto per lei da Tiziano Ferro e che fa da apripista all'omonimo Ep.

Cremonini non torna a Pescara da due anni; suonò infatti all'Arena del Mare la sera del Ferragosto 2006: «Scrivere è la mia passione da quando avevo 11 anni - dice - Di notte, aprivo un quaderno segreto, e sotto le coperte scrivevo le mie prime rime, dedicate quasi sempre alla mia compagna di banco. A 12 anni mi fu regalato un disco dei Queen, che divennero la mia fede più grande, e grazie a quella passione capii che le mie poesie avrebbero potuto trovare spazio nel cuore degli altri, con la musica».

La siciliana Giusy Ferreri è un caso più unico che raro, in quanto non capita tutti i giorni che un artista esordiente entri direttamente al primo posto della classifica ufficiale Fimi Nielsen dei dischi più venduti della settimana. A lei è successo, e in top ten ha superato artisti del calibro di Coldplay e Ligabue. Il singolo ‘Non ti scordar mai di me' è ai piani alti della chart di iTunes addirittura dalla fine di maggio, e risulta altresì uno dei brani più programmati attualmente dalle radio italiane. Tiziano Ferro ha dichiarato: «Giusy ha un vissuto e una personalità rari ai giorni nostri: sembra una ragazza d'altri tempi. Il mio obiettivo è di mettere la mia esperienza al servizio delle sue capacità». Il "fenomeno Giusy" si era già evidenziato poche ore dopo la finale di ‘X Factor' – dove la Ferreri è giunta seconda – con l'ingresso della cover 'Remedios' al primo posto della classifica dei singoli più scaricati su iTunes. L'Ep “Non ti scordar mai di me” è diventato disco d'oro già in prenotazione con oltre 40.000 copie, ed è arrivato in soli dieci giorni ad oltre 50.000 copie. Numeri che fanno ben sperare per il futuro di questa giovane, da alcuni ribattezzata “la Amy Winehouse italiana”.



Massimo Giuliano 11/07/2008 9.29