Cinque appuntamenti con la musica internazionale per il Summer Festival

ESTATE 2008. TERAMO. Sono cinque, quest'anno, gli appuntamenti del Summer Festival - rassegna di concerti promossa da Provincia di Teramo, Regione Abruzzo, Comune di Civitella del Tronto e associazione “Amici per Castelbasso” – con altrettanti artisti di fama internazionale: Brian Auger, Jon Regen, Marcus Miller, Billy Cobham, Incognito. Due dei concerti proposti (Miller e Incognito) sono parte integrante del programma di “Castelbasso Progetto Cultura”.

La presentazione agli organi d'informazione questa mattina nella Sala Giunta dell'ente.

«Questa è la settima delle grandi rassegne organizzate dalla Provincia di Teramo – ha sottolineato l'assessore alla Cultura Rosanna Di Liberatore -. Ospiti delle precedenti edizioni del Summer Festival e del Winter Festival sono stati grandissimi artisti come Lou Reed, Paolo Conte e Jethro Tull. Ci fa piacere continuare a proporre eventi che contribuiscono in maniera significativa anche a promuovere il nostro territorio».

«Ci inorgoglisce - ha detto il sindaco di Civitella del Tronto Gaetano Ronchi, intervenuto insieme alla consigliera comunale delegata alla cultura Manuela Fini – il fatto di ospitare tre degli eventi che questa rassegna propone. Una circostanza che ben si abbina alla soddisfazione di poter vantare Civitella, da pochissimo, tra i borghi più belli d'Italia».

Presenti all'incontro con i giornalisti anche Vincenzo Tini D'Ignazio, responsabile di “Castelbasso Progetto Cultura”, che aprirà i battenti sabato 12 luglio nella cornice del suggestivo borgo, e gli organizzatori del festival, Emiliano Di Serafino dell'associazione Musica & Parole Eventi e Alfonso Caprioni di Service Time.

Il Summer Festival 2008 inizia mercoledì 16 luglio, con il londinese Brian Auger, tastierista jazz e rock, popolare negli anni '60 e '70 come virtuoso dell'organo Hammond. Il musicista si esibirà a Civitella del Tronto, in piazza Pepe, alle ore 21,30. L'ingresso è libero.

Secondo appuntamento venerdì 18 luglio con Jon Regen, interprete, compositore e pianista di grandissimo spessore. L'artista newyorchese si esibirà a Civitella del Tronto, in piazza Pepe, alle ore 21,30. Ingresso gratuito.

La rassegna prosegue venerdì 25 luglio, a Castelbasso, in piazza Belvedere, alle ore 22, con Marcus Miller, bassista statunitense conosciuto con il soprannome di “Superman of Funk”. Capace di spaziare dal jazz e dal funk alla fusion e al rock, Miller è una vera e propria leggenda della musica mondiale (posto unico a sedere, euro 25 + diritti di prevendita).

Billy Cobham, nato a Panama ma newyorchese di adozione, sarà la star del penultimo appuntamento, fissato per venerdì 8 agosto, a Civitella del Tronto, sempre in piazza Pepe, alle ore 21,30 (posto unico a sedere, euro 13 + diritti di prevendita).

L'esibizione degli Incognito, storica band acid-jazz britannica dai ritmi trascinanti, è prevista domenica 10 agosto, a Castelbasso, in piazza Belvedere, alle ore 21,30, e costituisce l'ultimo appuntamento della rassegna (posto unico in piedi, euro 23 + diritti di prevendita).



10/07/2008 16.25