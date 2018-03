Marco Carta stasera a Trl (e a Giulianova il prossimo mese)

PESCARA. Questa sera, dalle 19 alle 20, Marco Carta, vincitore dell'ultima edizione di "Amici", parteciperà a "Trl on tour", presso lo Stadio del Mare di Pescara.

Come avvenuto per i precedenti ospiti della trasmissione di Mtv, il giovane artista sardo canterà il suo ultimo singolo e scambierà poi due chiacchiere con i conduttori Elena Santarelli e Carlo Pastore.

Marco Carta tornerà poi in Abruzzo il prossimo mese, la sera di Ferragosto a Giulianova (Beach Tour Porto), per un intero concerto.

Il vocalist dal sabbiato che incanta è attualmente in tour:

accompagnato dalla sua band, Marco propone dal vivo le canzoni del suo album d'esordio "Ti rincontrerò" (pubblicato da Warner Music) che, a tre settimane dalla pubblicazione, è già disco d'oro con più di 50.000 copie vendute, e si è piazzato tra i primi posti della classifica dei dischi più venduti.

Attualmente sesto in hit parade, il giovane cantante cagliaritano si trova in top ten tra i big più affermati nel panorama musicale italiano e internazionale: il suo disco precede, infatti, nomi del calibro di Vasco Rossi e Madonna.

Già ad una settimana dall'uscita, "Ti rincontrerò" si muoveva bene, tanto che era entrato direttamente al terzo posto della classifica Fimi/Nielsen.

Per quanto riguarda la tracklist di "Ti rincontrerò", va detto che il debut album di Carta contiene 4 brani inediti e 6 cover. Tra queste, "Vita", la canzone di Lavezzi/Mogol cantata da Lucio Dalla e Gianni Morandi, che chiude l'album ed è cantata a due voci - che in alcuni passaggi della canzone si fondono armoniosamente in una sola - assieme al suo vocal-coach Luca Jurman.

Marco Carta mostra sicuramente molto coraggio, visto che si addentra anche nella rilettura di "E tu" di Claudio Baglioni e di "La Donna cannone" di Francesco De Gregori. È prevista una versione "album deluxe" (contenente la bonus track "Mi ritorni in mente" e il booklet

digitale) in esclusiva su iTunes.



Massimo Giuliano 09/07/2008 9.20