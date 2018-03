''Tutta colpa del Purgatorio'' in scena a Pescara

PESCARA. Andrà in scena sabato 26 (ore 21) e domenica 27 (ore 17,39) presso il cantiere teatrale di Via Sallustio 19 la commedia ''Tutta colpa del Purgatorio'', scritta e diretta da Palma Spina dell'associazione culturale Targhe Alterne di Gildone (Campobasso).

La commedia vede come protagonisti tre illustri “peccatori” storici che vengono sottratti prematuramente alla loro epoca per essere reincarnati nella moderna società globale nei panni di persone comuni.

Si ritrovano tutti e tre nel 2010 a Campobasso: Napoleone è un portinaio, Casanova un idraulico e Cleopatra una centralinista.

Lo scopo della nuova “prova” terrena concessa loro da Dio è di riuscire a vivere senza il potere di un tempo, Napoleone senza la politica, Casanova senza le donne e Cleopatra senza la bellezza.

Chi dei tre riuscirà a riscattarsi dei peccati commessi nel passato e a condurre una vita esemplare e onesta, meriterà di vivere e di restare sulla terra fino al premio finale del Paradiso.

Chi, al contrario, fallirà nell’impresa, sarà restituito al suo tempo, morirà com’era scritto nel proprio destino e alla sua morte, scenderà negli inferi. L’ambizione a vivere nuovamente spingerà i protagonisti a mettere in atto la propria strategia nel tentativo di convincere l’illustre interlocutore, San Pietro, di meritare il premio finale.

Dopo il debutto al Teatro Savoia di Campobasso nel 2007, lo spettacolo è stato rappresentato in Molise, al Teatro di San Marco La Catola (FG), al Teatro Comunale di San Bartolomeo in Galdo (BN), al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme (FO) e al Teatro Manhattan di Roma. Ha ottenuto il premio come “Migliore Spettacolo” nel 2007 alla Rassegna Teatrale “Fontana della Terra” di Bonefro (CB) e il premio a Palma Spina come “Migliore Attrice Protagonista” dal presidente di giuria Valeria Valeri al Festival del Teatro Agettante di Castrocaro Terme (FO) nel 2007.

In scena ci saranno Michele Di Cillo (Napoleone), Francesco Vitale (Casanova), Aldo Gioia (San Pietro), Palma Spina (Cleopatra).

Prenotazione e vendita biglietti (ingresso 8 euro) presso il teatro. Orari botteghino: 1h prima degli spettacoli e lun-mer-ven prima degli spettacoli ore 10.00-13.00 e ore 16.0019.00. tel: 085. 45 49 249

25/03/2011 14.47