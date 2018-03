Cristina Donà e Paolo Tocco il 4 luglio alla Civitella

CHIETI. Metti insieme un giovane artista teatino, un'affermata cantautrice italiana, ormai conosciuta a livello internazionale, e una rassegna di musica cantautorale alla seconda.

Questi sono gli ingredienti principali dell'evento del prossimo 4 luglio alla Civitella di Chieti, nell'ormai "mitica" piazzetta Di Resta, meta ambita dai giovani per le serate musicali estive.

Sul palco dell'antica Teate salirà per la prima volta Cristina Donà che porterà sul colle più alto di Chieti una tappa del suo tour estivo, che segue immediatamente l'uscita del suo ultimo album «Piccola faccia», ma la stessa cantautrice, come già accaduto lo scorso 4 aprile al Teatro Sant'Andrea di Pescara, farà da madrina all'artista Paolo Tocco, teatino doc, che aprirà il suo concerto con alcuni brani tratti dal disco «Anime sotto il cappello», prodotto dalla Arti Note, nell'ambito dell'omonimo progetto che è stato concepito e realizzato interamente in Abruzzo, regione dalle grandi potenzialità artistiche ed espressive, oltre che organizzative e produttive.

«Anime sotto il cappello» è un disco nato quasi per gioco, dalla

passione di scrivere e di raccontare le proprie emozioni, grazie alla

disponibilità di uno studio di registrazione e di musicisti professionisti che sin dall'inizio si sono avvicinati al progetto con entusiasmo e passione.

Sonorità morbide e calde, il primo album di Paolo Tocco è intimo e delicato, raccontando storie vissute dall'artista, persone incontrate per caso, altre partite per sempre: dieci brani inediti di cui Paolo è autore di testi, musiche e gran parte degli arrangiamenti, oltre che autore e ideatore delle grafiche e dei testi all'interno del libretto, che ricalcano i pensieri e le tracce fondamentali da cui sono state scritte le canzoni.

Per il disco sono state importanti alcune collaborazioni come quella

di Tony Turco, cantautore abruzzese, e quella di Stefano "Cisco"

Bellotti, che i più ricordano soprattutto come leader dei primi Modena

City Ramblers.

L'appuntamento con il concerto di Cristina Donà, aperto da Paolo Tocco, è per il 4 luglio alle 21.00 presso la piazzetta Di Resta del Complesso Archeologico «La Civitella» di Chieti. Il prezzo del biglietto è fissato a 10 euro più un euro come contributo di prevendita.

01/07/2008 9.49