Estate con Pino Daniele e Gazzè. Cordoma: «non abbiamo badato a spese»

MONTESILVANO. Ci saranno anche Pino Daniele, Max Gazze', Marina Rei tra gli appuntamenti dell'estate di Montesilvano. Ieri in Comune è stato presentato il calendario degli eventi dal sindaco Pasquale Cordoma, e Ernesto De Vincentiis, vicesindaco e assessore al Turismo.

Qualche evento a pagamento (come Daniele o gli Amici di Maria De

Filippi) e tanti ad ingresso libero per un'estate in allegria.

Il primo cittadino Cordoma ha spiegato di aver voluto dare un'impronta «qualitativamente piu' alta» e di non «aver badato a spese, perche'

per noi si tratta di un investimento. Montesilvano – ha detto sempre il primo cittadino - si deve togliere il lutto che ha portato per troppo tempo, ed e' giusto che indossi un abito dai colori vivaci».

Le iniziative in programma sono di vario genere, dalla musica al teatro, passando per le serate di liscio e le proiezioni cinematografiche, e a questo proposito Cordoma ha sottolineato di aver «diversificato le attrattive e di distribuirle su tutto il territorio, compreso il bordo».

Tra le date piu' importanti quella del 5 luglio, con il tenore Piero Mazzocchetti, e quella dell'8 agosto con Pino Daniele (ingresso a pagamento allo stadio comunale), mentre Max Gazze' si esibira' a ferragosto al teatro del mare (ingresso gratuito). Marina Rei cantera'

a Montesilvano colle il 16 agosto e a Montesilvano arriveranno pure gli "Amici di Maria De Filippi", il 12 agosto (all'Acqua disco Splash, ingresso a pagamento). Il 18 agosto l'imitatrice Emanuela Aureli.





28/06/2008 11.50



[url=http://www.primadanoi.it/upload/virtualmedia/DOCUMENTI_LINK/Montesilvano_CALENDARIO LUGLIO DEFINITIVO.pdf]IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI DI LUGLIO[/url]

[url=http://www.primadanoi.it/upload/virtualmedia/DOCUMENTI_LINK/MontesilvanoCALENDARIO AGOSTO DEFINITIVO.pdf]IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI DI AGOSTO[/url]