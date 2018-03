Melozzi firma per la Warner: nuovo successo targato Teramo

TERAMO. Enrico Melozzi, compositore teramano, incassa un nuovo grande successo. Si tratta di un contratto importante, quello firmato qualche giorno fa nella sede romana di viale Mazzini della Warner Chappell Music, edizione musicale del gruppo cinematografico internazionale Warner, che tutti riconoscono come tra i maggiori produttori di cinema nel mondo.

Il contratto prevede la composizione, l'arrangiamento, e la direzione della colonna sonora del film dal titolo provvisorio "La Casa Sulle Nuvole", opera prima del regista romano Claudio Giovannesi, prodotto da RaiCinema e distribuito da Istituto Luce. Nel cast troviamo Adriano Giannini come attore protagonista. La direzione artistica e musicale della colonna sonora è affidata a Melozzi, che comporrà anche il 50% delle musiche originali, dividendole con lo stesso Giovannesi.

Enrico Melozzi registrerà le musiche presso gli studi della Cinik, società discografica fondata un anno fa dallo stesso Melozzi con la collaborazione dei teramani Stefano De Angelis e Valentina D'Ignazio.

«Ho l'opportunità di collaborare attivamente alla realizzazione del mio primo lungometraggio non indipendente, e i ritmi di lavoro saranno molto alti. Sarò felicissimo di poter coinvolgere in questo progetto tanti, spero tantissimi artisti teramani, per dimostrare che non bisogna essere delle istituzioni per creare lavoro e contatti nel mondo dello spettacolo. Noi in città siamo considerati "giovani", ma è paradossale che spesso i "giovani" abbiano più contatti, più crediti e più riconoscimenti di coloro che invece si proteggono dietro i blasoni delle istituzioni per andare avanti nella vita».

La realizzazione del film, in gran parte girato in Marocco, è costata più di 1milione di euro.

Concluse le registrazioni per il film di Giovannesi, Melozzi tornerà subito al lavoro per comporre le musiche e dirigere le incisioni per la realizzazione della colonna sonora del film "Uomo Fiammifero" del regista teramano Marco Chiarini.





