Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ragonese e i Velvet a Cineramnia

TERAMO. Parte il prossimo 23 giugno la 4° edizione della settimana cinematografica di Teramo, Cineramnia, il festival con una peculiarità che lo rende unico: ogni anno 3 giovani registi vengono invitati nella città di Teramo per realizzare 3 cortometraggi in 5 giorni coinvolgendo la cittadinanza nel cast. L'idea centrale del Festival di coinvolgere giovani registi (quest'anno gli italiani Matteo Oleotto, Michele Carrillo e Paola Randi) e di “utilizzare” la città con i suoi spazi e gli abitanti stessi ha reso nel tempo il Cineramnia un festival del tutto originale, in cui la “città di provincia”, sempre più presente nelle ambientazioni del cinema italiano, diventa protagonista assoluta e indispensabile.

Gli attori dei corti, i protagonisti come le comparse, sono stati selezionati tra tutti coloro che si sono presentati al casting aperto a tutti, quest'anno svolto dal 18 al 20 aprile con più di 2000 candidati.

Nell'edizione 2008, con la direzione organizzativa e artistica di Dimitri Bosi e Marco Chiarini, alcune novità: dal 23 al 28 giugno i corti girati all'interno della città a partire dal lunedì e proiettati in piazza la sera del sabato, coinvolgeranno come attori insieme ai cittadini anche alcuni protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo.

Tra questi i Velvet, band rock italiana che, in via del tutto straordinaria, vedremo vestire i panni di alcuni dei personaggi protagonisti del corto di Matteo Oleotto, un “cameo” che permetterà l'ingresso del mondo musicale in quello del cinema.

Un altro cameo sarà quello di Andy Luotto nella veste di attore all'interno del corto di Paola Randi. Molti gli ospiti degli appuntamenti dedicati agli incontri con professionisti del cinema italiano per conoscere i molteplici aspetti del “fare cinema”, tra cui Fabrizio Bentivoglio, Francesco Pannofino (attore e voce di George Clouney), Isabella Ragonese, Mario Sesti, Claudio Cupellini. Alle 21 di sabato 28 giugno, la serata finale con la proiezione dei corti e la premiazione. Il miglior corto sarà deciso tramite una votazione popolare.



