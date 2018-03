Mario Biondi a Teramo. Sold out in teatro

TERAMO. Grande attesa per la tappa teramana del tour I love you more di Mario Biondi che si esibirà con la Bross Band sul palco del Teatro Comunale domani, venerdì 16 aprile alle ore 21.00.

Uno spettacolo emozionante dove i ritmi del soul inteso come passione si sposano con il jazz sinonimo di eleganza.

Infatti il repertorio proposto rappresenta un viaggio attraverso la musica di gran classe, basti ricordare brani come Close to you di Burt Bacharach o Just the way you are di Billy Joel, riproposta come omaggio ideale alla storica versione interpretata dal grande Barry White; gli inediti Rebirth, MoonLight in July e I love you more, firmata dallo stesso Mario Biondi.

Un autentico tributo alla musica di qualità proposto da un artista che conferma di essere

uno dei nuovi grandi protagonisti del panorama musicale Italiano e Internazionale

(recenti i successi dei concerti al Blue Note di Tokyo e lo speciale riconoscimento del

Consolato Britannico nell'ambito della I Edizione di Uk – Italy Business Awards Ceremony).

Nel 2007 ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo dove duetta con Amalia Grè nel brano Amami per sempre.

Nello stesso anno ha pubblicato un singolo intitolato No matter, in collaborazione con il DJ Mario Fargetta.

Il brano era stato inciso originariamente alla fine degli anni Novanta da Jack Radics.

Ha interpretato cover di brani molto famosi come Just the way you are, composta nel 1978 da Billy Joel e interpretata anche da Barry White, e Falling in love.



