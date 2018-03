Casting a Pescocostanzo per Raccontami II di Rai Uno: si cercano comparse

PESCOCOSTANZO. Sulmonacinema-Abruzzo Film Commission organizza per il giorno 29 aprile 2008 (ore 11,30-17,00) presso l'Auditorium di San Nicola a Pescocostanzo (piazza del Municipio), un casting per reperire comparse e ruoli minori da inserire nella fiction di Raiuno “Raccontami II”, per la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco con Lunetta Savino e Massimo Ghini. La fortunata serie di Raiuno ambientata negli anni Sessanta andrà in onda sulla rete principale nazionale a partire dal novembre 2008.

Le riprese coinvolgeranno Pescocostanzo dal 5 al 10 maggio prossimo.

In particolare si ricercano 60 comparse e 10 ruoli minori: bambini dai 3 agli 11 anni, uomini e donne dai 18 ai 60 anni, anziani.

Per i ruoli minori, invece, si cercano 4 giovani con capelli lunghi, 1 uomo tra i 40 e i 60 anni (portiere d'albergo), 1 giovane cameriera (età circa 20 anni) dall'accento toscano, 1 ragazzo con barba e 1 ragazzo con capelli ricci biondi.

Gli interessati dovranno presentarsi presso l'Auditorium San Nicola all'ora e il giorno stabilito.

«Per la regione Abruzzo e per Pescocostanzo in particolare», ha spiegato Patrizio iavarone di Sulmonacinema, «si tratta di una grande occasione di visibilità e promozione: una delle scene girate nel centro altosangrino, infatti, dovrebbe essere la scena finale del film e la sigla della serie».



24/04/2008 13.53