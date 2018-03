Al via la Va Edizione del Premio dedicato a Gassman

LANCIANO. Parte oggi la quinta edizione del “Premio dedicato a Vittorio Gassman”, l’unico Premio italiano a suffragio popolare, intitolato alla memoria di uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo europeo del dopoguerra, e che gode anche quest’anno del prestigioso patrocinio della Fondazione Vittorio Gassman.

Un concorso nazionale ideato dall'attore-regista Milo Vallone, organizzato dal Comune di Lanciano (Chieti) e dal portale internet Teatranti.com, webzine leader nel settore dell'informazione teatrale.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, il Premio vedrà nuovamente protagonisti in qualità di giurati gli spettatori.

Dal 27 marzo fino al 5 maggio una giuria popolare – formata dal pubblico teatrale italiano - sarà chiamata infatti ad indicare le proprie preferenze attraverso un sistema di votazione diretta.

La serata conclusiva dell'evento si terrà il 1° giugno 2008 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, a coronamento di cinquanta giorni di votazioni in tutta Italia.

Per questa quinta edizione sarà prodotto lo spettacolo teatrale “Macbeth” di William Shakespeare.

«Questo allestimento, al quale parteciperanno alcuni gli allievi attori selezionati tra quanti ne hanno fatto richiesta», spiegano gli organizzatori, «vuole essere un ulteriore omaggio a Gassman, che nel 1983, oltre a presentare a Parigi il recital “Settimana Gassman” e a curare per Mondadori la versione italiana del Macbeth, fu regista ed interprete della tragedia shakespeariana con la grande attrice Annamaria Gaurnieri.

Inoltre, durante la settimana che precederà la cerimonia di premiazione si svolgeranno delle iniziative collaterali volte a coinvolgere maggiormente il territorio frentano. Tra queste, l'allestimento di una mostra dedicata a Vittorio Gassman e una serie di ulteriori attività di incontri e spettacoli».



13 LE CATEGORIE IN GARA:



attore; attrice; giovane talento; regia; spettacolo; musical (o commedia musicale), spettacolo estate 2007; testo originale; stagione teatrale estiva; stagione teatrale invernale; scene; costumi; premio alla carriera.



A PARTIRE DAL 27 MARZO, 3 LE MODALITÀ DI VOTO:



Innanzitutto compilando l'apposito form sul sito www.teatranti.com.



«Un Premio così», ha spiegato Milo Vallone, «non poteva che essere dedicato alla memoria del più grande teatrante di tutti i tempi: Vittorio Gassman. Nessuno, infatti, come il grande mattatore, teatrante di indiscutibile talento, è stato attivo e genialmente prolifico su tutti i fronti dell'arte teatrale. Inoltre, pochi come Gassman hanno considerato predominante nel teatro la figura dello spettatore. Non a caso fu uno dei fondatori del Teatro Popolare Italiano».



27/03/2008 12.01