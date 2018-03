Parte da Sulmona il nuovo tour di Sergio Cammariere

SULMONA. Parte il 3 aprile dal Teatro Maria Caniglia di Sulmona il nuovo tour italiano di Sergio Cammariere.

Dunque, dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “L'amore non si spiega” e il successo della sua prima raccolta “Cantautore piccolino” che ha scalato i vertici della classifica dei dischi più venduti, il viaggio musicale del cantautore crotonese continua, portando nei maggiori teatri italiani le sue suggestioni, i suoi colori, voci, suoni, ricordi. Emozioni straordinarie che condividerà con il pubblico accompagnato come sempre dalla sua famiglia di musicisti: Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Bruno Marcozzi alle percussioni, Olen Cesari al violino e lo straordinario Fabrizio Bosso alla tromba.

“Cantautore piccolino”, pubblicato da EMI Capitol, è un progetto che vede la diretta partecipazione del pubblico che da anni lo segue nei concerti. La selezione dei brani, dai suoi tre precedenti album è avvenuta seguendo le indicazioni e i suggerimenti raccolte dal sito www.situation.it (nome preso dal tormentone che ha spopolato al penultimo Sanremo grazie alla banda della Gialappa's e lanciato dal programma radiofonico della Rai che seguiva la manifestazione canora).

Il disco - dedicato a due grandi maestri Sergio Bardotti e Bruno Lauzi - contiene anche tre inediti “ L'amore non si spiega” - lo strumentale piano solo “Nord” - “Le note blu” e due omaggi: a Bruno Martino con “Estate” e a Keith Jarrett con “My song”. “Cantautore piccolino Tour” è organizzato da Concerti e Produzioni e si chiuderà con una grande festa al Teatro Smeraldo di Milano il 27 maggio per riprendere dopo la metà di giugno con un calendario molto fitto. Da sottolineare le due date pugliesi il 18 aprile al Teatro Orfeo di Taranto e il 19 aprile al Teatro Politeama di Lecce dove sarà accompagnato anche da un'Orchestra Sinfonica di oltre sessanta elementi diretta dal M° Paolo Silvestri.



Questo il calendario:



3 aprile - SULMONA (AQ) – Teatro Maria Caniglia

5 aprile - GALLARATE (VA) – Teatro Condominio

9 aprile - JESI (AN) – Teatro Pergolesi 10 aprile - NOCETO (Parma) – Teatro Moruzzi

18 aprile - TARANTO – Teatro Orfeo con Orchestra Sinfonica

19 aprile - LECCE – Teatro Politeama con Orchestra Sinfonica

21 aprile - COSENZA – Teatro Rendano

3 maggio - NOCERA INFERIORE (SA) – Castello di Fiengo

6 maggio - ROMA – Auditorium Conciliazione

12 maggio - NAPOLI – Teatro Augusteo

19 maggio - TORINO – Teatro Colosseo

20 maggio - BOLOGNA – Teatro Stabile Arena del Sole

21 maggio - FERRARA – Palasegeste

23 maggio - SASSARI – Teatro Verdi

26 maggio - VERONA – Teatro Filarmonico

27 maggio - MILANO – Teatro Smeraldo



Massimo Giuliano



25/03/2008 10.23