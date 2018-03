Primavera a Sulmona con Pfm, Cammariere, Britti e Renga

SULMONA. La città al centro dello spettacolo e della musica dal vivo. Tra marzo ed aprile nel capoluogo peligno arriveranno alcune dei principali protagonisti dello spettacolo e della musica italiana.



Sabato 29 marzo, alle ore 21, al teatro comunale, sarà la volta del ritorno della Premiata Forneria Marconi, dopo il tutto esaurito registrato lo scorso dicembre. Franz Di Cioccio e compagni presenteranno tutti i brani tratti dal doppio album "In concerto", realizzato trent'anni fa con Fabrizio De Andrè oltre ad alcuni storici successi del gruppo come "Impressioni di settembre", "Maestro della voce" e "Celebration". La serata sarà ripresa per la realizzazione di un Dvd di prossima pubblicazione.

Direttamente dal Festival di Sanremo, in anteprima nazionale, giovedì 3 aprile, alle ore 21, al teatro comunale, arriva Sergio Cammariere per presentare tutti i suoi successi.

«Il brano di Sanremo è una sorta di continuazione di "Tutto quello che un uomo"», ha spiegato Cammariere. «Volevo fare un omaggio alla bossanova, proporre qualcosa che celebrasse questo fantastico genere musicale. In Italia solo in pochi che si sono cimentati mentre all'estero tutti i più grandi hanno realizzato canzoni bossa».

Lunedì 7 aprile, alle ore 21, al teatro comunale, sarà la volta di Alex Britti con il suo eccellente tour acustico.

Britti proporrà per la prima volta tutti i suoi successi in versione unplugged dando spazio ad una dimensione più intimista del suo repertorio. L'artista sarà accompagnato sul palco da: Luca Trolli (batteria), Emanuele Brignola (basso), Luca Scorziello (percussioni), Stefano Sastro (piano e organo), Gabriella Scalise (cori), Monica Hill (cori).

Si chiude lunedì 21 aprile con il concerto al Palasport di Sulmona di Francesco Renga.

Gli appuntamenti sono promossi dalla Pro Loco di Sulmona, dall'associazione culturale Nomadi Fans Club "Un giorno insieme" di Sulmona e dalla nuova associazione culturale Premio Augusto Daolio – Città di Sulmona, con il patrocinio del Comune di Sulmona.

I biglietti per i singoli spettacoli sono già disponibili nelle principali prevendite.

20/03/2008 8.47