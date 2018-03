Scelti i 10 gruppi che suoneranno a Italia Wave Abruzzo 08

ABRUZZO. La rassegna in tre serate vedrà le migliori dieci band della regione. Per l’occasione sarà pubblicato un Cd che raccoglierà le band partecipanti

È' stato definito il programma dell'edizione 2008 di Italia Wave Abruzzo. I migliori dieci progetti musicali suoneranno nel mese di marzo in tre distinte serate. Le dieci band in scaletta sono state scelte tra tutte le iscrizioni pervenute su base tecnico/artistica considerando tra l'altro anche l'attività svolta fin ora.

Alcuni di essi infatti oltre ad avere un cd pubblicato o autoprodotto vantano anche un contratto con etichette discografiche. Inutile dire che dati anche questi presupposti il livello qualitativo è risultato più che buono.

«Interessante inoltre sottolineare», spiegano gli organizzatori, «le numerose tipologie musicali presentate anche se una tassonomia rigorosa deve registrare diversi gruppi, per lo più di nuova formazione, che hanno optato per il “classico” rock melodico in lingua italiana. Segno forse che sempre più band si allineano anche per una sopravvivenza economica, sullo standard delle coverband. Senza voler generalizzare o stigmatizzare alcuno si percepisce però, da più parti nella regione l'esigenza di spazi con maggior libertà di espressione senza dover necessariamente ricorrere al rifacimento di brani noti e più orecchiabili. Un segnale che a nostro avviso non andrebbe taciuto o trascurato».



Parte quindi il prossimo 6 marzo la vera e propria rassegna live Italia Wave Abruzzo 08.



QUI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA SECONDA FASE:



6 marzo 2008 - Mono Spazio Bar (PE)



- Keep Out grunge Pescara



- LaBase alternative Teramo



- Maxiata rock-prog L'Aquila



- The Funnels rock Lanciano



- The You Are indie Castel Frentano



• 13 marzo 2008 - Mono Spazio Bar (PE)



- Droning Maud indie rock L'Aquila



- Glitterball rock Pescara



- Latenza Zero trip-hop Teramo



- Le scimmie psichedelico Vasto



- Materiale Resistente indie Ortona



Le quattro band che avranno mostrato buone doti tecniche e presenza di palco saranno chiamate a suonare alla serata finale il 27 marzo, giorno in cui sarà selezionato il gruppo che prenderà parte alla prossima edizione di Italia Wave Love Festival.



29/02/2008 13.45