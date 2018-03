Debutto a Roseto per il tour di Giorgia

ROSETO DEGLI ABRUZZI – C'è attesa per il debutto di Giorgia il 7 Marzo al Palamaggetti di Roseto degli abruzzi. Indiscrezioni sulla scenografia imponente che ospiterà il palazzetto dello sport per uno spettacolo indubbiamente musicale, ma anche di luci e immagini.



ROSETO DEGLI ABRUZZI – C'è attesa per il debutto di Giorgia il 7 Marzo al Palamaggetti di Roseto degli abruzzi. Indiscrezioni sulla scenografia imponente che ospiterà il palazzetto dello sport per uno spettacolo indubbiamente musicale, ma anche di luci e immagini. Soltanto quindici le date italiane della tournée dell'artista che toccando le più importanti città della Penisola torna a cantare dal vivo dopo due anni di assenza ed il suo Sanremo del 2001 quando si classificò con "Di sole e d'azzurro" e dove tornerà quest'anno ma come superospite del Festival.

Roseto degli Abruzzi è stata scelta come sede ideale dell'unica tappa abruzzese del suo tour 2008 e a pochi giorni dall'apertura dei botteghini sembra che le prevendite sembra stiano andando a gonfie vele.

E' scattata infatti la caccia al biglietto per questo importante appuntamento.

I biglietti per il concerto del 7 marzo sono infatti disponibili presso i circuiti Listicket Lottomatica e TicketOne, oltre che presso le abituali rivendite

L'Appuntamento è stato organizzato dall'Anteros Produzioni di Nazzareno Nazziconi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi per un tour italiano prodotto da D'Alessandro & Galli.

Spettacolo ed emozioni assicurate.

«L'allestimento imponente», spiegano gli organizzatori, «sarà dotato di maxischermo ed al posto delle classiche torri Layer, quelle maxi colonne solitamente utilizzate nei live per la diffusione del suono, ci saranno dei “Ground support” apparecchiature tecnologiche sospese sopra al palcoscenico che tra l'altro sarà dotato di ruote. Tutto lo staff arriverà lo stesso giorno dello spettacolo.

Almeno trenta persone al seguito dell'artista per montare e smontare in un batter d'occhio lo show».

Show scenografico ma sopratutto musicale capace di regalare forti emozioni a chi apprezza la cantautrice romana che in questi ultimi mesi sta spopolando nelle radio italiane con il suo ultimo singolo.

Il tour di Giorgia segue la pubblicazione del decimo album di Giorgia dal titolo“Stonata” , uscito il 9 novembre, e composto da soli inediti.

«Mi sento stonata oltre che in qualche nota qua e là, anche nei confronti di questo tempo che oscilla tra strani valori, e che ai quattro elementi naturali acqua, aria, terra e fuoco contrappone soldi, potere, una politica di interessi personali e guerra. Dove sono? Che cosa sto facendo? Mi sarò sbagliata?... Provo un consapevole senso di “stonatura”, un disorientamento d'animo che mi accorgo di condividere con sempre più persone».



16/02/2008 14.38