Benedetta entra nella Casa del Gf e incontra Thiago

GRANDE FRATELLO. La terza puntata del Grande Fratello 8 si è aperta all'insegna delle lacrime. Ancora una volta la protagonista indiscussa di questa edizione è stata la storia d'amore tra gli sposini teramani Thiago Barcelos e Benedetta Zilli.

Ieri sera Thiago, che fa parte a tutti gli effetti del reality già dalla prima puntata, ha incontrato, attraverso un vetro, la moglie che invece nella casa non ha mai messo piede (per il momento). I due si sono finalmente guardati negli occhi e si sono scambiati baci attraverso il vetro per parecchi minuti.

Nel corso della prima puntata il Gf li ha divisi, nella seconda ha provato invano a ricongiungerli e ieri sera è toccato al pubblico emettere il verdetto.

Di sicuro in questo modo i due neo sposini hanno attirato piu' attenzione di quanto sarebbe successo se fossero entrati fin da subito insieme nella casa.

Benedetta ieri è apparsa sicuramente piu' tranquilla rispetto alle precedenti puntate. «Non condanno Thiago per la decisione della settimana scorsa di non tornare da me», ha detto, «lo ha fatto per migliorare la nostra condizione economica».

E non appena ha visto il marito dietro al vetro gli ha ripetuto «sei il mio orgoglio, sei stato bravissimo». E il Gf ha voluto dare un'ennesima possibilità per ricongiungersi ai due giovani.

Così ieri sera alle ore 21.50 Alessia Marcuzzi ha aperto un televoto per decidere se Benedetta dovesse entrare a far parte del cast o ritornare a casa e vedere il marito solo in tv.

Questa volta, quindi, il destino di Benedetta e del marito è stato messo nelle mani del pubblico.

«Io e mio marito abbiamo lottato contro i pregiudizi», ha raccontato ancora la giovane, «veniamo da due mondi diversi, e per noi il matrimonio è stata una conquista. Dopo appena 4 mesi dal giorno del nostro matrimonio dobbiamo tornare insieme! Gli italiani sono romantici», ha concluso, «hanno dei valori e se io entrerò nella casa vincerà l' amore! Votate per l'amore e non per me».

Alle 22.26 alla chiusura del televoto è intervenuto anche il papà di Benedetta, il signor Guido, che ha detto che avrebbe preferito che Thiago fosse uscito la settimana scorsa invece di «pensare solo al malloppo».

Alle 22. 30 Alessia Marcuzzi ha pronunciato il verdetto del televoto:

«il pubblico da casa ha deciso che Benedetta questa sera potrà entrare nella Casa». Urla e salti di gioia per i due protagonisti. «Io lo sapevo, per questo sono orgogliosa di essere italiana!», ha gridato Benedetta che finalmente è entrata nella casa. Tutti l'hanno accolta tra abbracci e presentazioni di rito quanto mai superflue, visto che la giovane sposina ha trascorso gli ultimi 15 giorni attaccata al televisore 24 ore su 24 a guardare il marito e già conosceva tutti.



Intanto il secondo eliminato dell'ottava edizione è stato Ali Ayach, il 28enne ingegnere libanese.

C'è stata poi un'altra eliminazione a sorpresa. Gli inquilini hanno scelto a maggioranza che ad abbandonare immediatamente il reality dovesse essere papà Filippo Orlando. Quest'ultimo è stato votato anche dalla moglie Carmela. «Signorine sto arrivando!» ha commentato il capofamiglia siciliano quando ha appreso la notizia, colto da un momento di pura follia e immaginando di essere ormai divenuto un oggetto del desiderio delle donne italiane... Per la famiglia Orlando rimangono ancora in gara mamma Carmela e i due figli Giuseppe e Fabio.

Ieri sera in studio era presente anche Elena, la fidanzata storica (9

anni) di Roberto il "cummenda" milanese alla quale è stato fatto vedere un filmato del fidanzato che tentava di baciare tutte le donne della casa. «Gioca sempre così, io lo conosco bene sta giocando», ha detto lei, «sono le ragazze che lo marcano stretto!» Si è detta abbastanza tranquilla e ha chiuso con un «quando esce parleremo......di matrimonio!!».

I nuovi candidati all'eliminazione sono Christine, Andrea, Alice, Raffaella e Giuseppe.



05/02/2008 9.26