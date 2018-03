Thiago preferisce il Grande Fratello alla moglie

GRANDE FRATELLO 8. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello: c’è stato il primo eliminato a sorpresa, le prime nominations e qualche cattiveria del Grande Fratello che quest’anno sembra essersi accanito contro il bel Thiago Barcelos, il barman brasilian-teramano.

Se la settimana scorsa, infatti, gli autori del reality avevano comunicato solo all'ultimo momento, in diretta, ai due sposini di Tortoreto, che solo uno dei due avrebbe partecipato al programma, ieri si è consumato l'ennesimo “dramma”, come l'ha definito la stessa Marcuzzi.

La conduttrice ha annunciato al concorrente che sarebbe stato chiamato, ancora una volta, a prendere una decisione «molto importante».

A Thiago sono state mostrate su un monitor le reazioni della settimana scorsa della moglie Benedetta, durante il suo ingresso nella casa.

Il neo sposino ha sentito le parole che la ragazza ha detto nel corso della prima puntata mentre lui varcava la porta rossa. Il barista sudamericano si è commosso vedendo le lacrime di Benedetta. Poi in confessionale ha visto un ulteriore video in cui la moglie gli lanciava un messaggio “straziante”.

Il filmato è iniziato con delle immagini in bianco e nero tratte dal filmino del loro matrimonio, con tanto di musica strappalacrime di “Anchain melody” (colonna sonora del film Ghost).

Dopo queste immagini è apparsa Benedetta, la giornalista teramana, distrutta, affranta, che si è detta pentita della scelta della settimana prima.

«Sto vivendo un incubo, ho troppa nostalgia, questa non è vita». Ha ricordato al marito che si sono sposati da poco tempo e che «il regalo più bello che possiamo farci e tornare uniti», ha continua la prima esclusa del Grande Fratello.

Insomma Thiago ha dovuto scegliere, il Grande Fratello gli ha comunicato che se avesse voluto sarebbe potuto uscire dalla casa, per sempre, senza avere “problemi” (solitamente chi abbandona il gioco in corsa viene escluso da qualsiasi programma Mediaset).

Benedetta, intanto, è stata portata dalla produzione all'esterno della casa, in attesa del verdetto. «Thiago dovrebbe lasciare la casa», ha detto lei, «è quello che avrei fatto io, ho già dimostrato quanto lo amo la settimana scorsa, ma non tutti amiamo allo stesso modo»

Thiago, fin da subito, non è sembrato molto propenso ad abbandonare la casa, bensì più interessato ad accettare i consigli dei nuovi amici che gli hanno suggerito di non andare via, di restare nella casa («fallo anche per lei», riferendosi alla possibilità di portarsi a casa il montepremi finale).

E mentre tutti si aspettavano che il ragazzo decidesse di tornare dalla moglie Benedetta lui si è limitato a rispondere: «Io rimango qui!».

I suoi coinquilini lo hanno sostenuto: «sei un vero uomo», «lo hai fatto per lei».

Ma Benedetta fuori dalla porta è apparsa allibita, «mio marito non ha il mio carattere, immaginavo questa scelta ragionata io sono più una donna d'istinto».

La Marcuzzi ha poi dato un'altra cattiva notizia: se Thiago avesse deciso di lasciare la casa (e avesse così dimostrato di sentire la mancanza della moglie), in realtà, sarebbe entrata anche lei nel reality. «Lo immaginavo » si è limitata a dire la giovane abruzzese che se n'è tornata a casa doppiamente delusa.

Sono proseguite per tutta la serata le nominations. I più nominati, e quindi candidati all'esclusione sono Fabio, Giuseppe e Alì.

Lunedì prossimo il concorrente che riceverà più voti dal pubblico da casa dovrà abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia e anche il ricco premio finale di 500.000 euro.

La puntata ha riproposto “il meglio” delle settimana, abbiamo rivisto i primi 7 giorni dei concorrenti che tra freddo e fame hanno vissuto nel camping.

Gli accampati non hanno però perso il loro entusiasmo, e durante la settimana, tra un lavoro di ristrutturazione e l'altro, hanno cominciato a socializzare. Ed ecco che Roberto “cumenda dai calzini di cashmire e renna” si è trasformato in “maestro di seduzione”.

Ci sono state poi le prime confessioni di Silvia, l'ex transessuale milanese. Già il secondo giorno infatti la make-up artist (lavorava alle Tv delle Libertà) ha parlato del suo segreto con i coinquilini.

Abbiamo visto nel corso della serata di ieri anche la prima supersorpresa alla famiglia Orlando, alla quale è stato riservato il primo appartamento del condominio. Una casa decisamente accogliente, spaziosa, con una cucina perfetta a detta di mamma Carmela, e con tanto di foto di famiglia in bella mostra nel salone. Ma appena la famiglia ha messo piede nella casa, il Grande Fratello ha comunicato loro che uno tra Giuseppe, Domenico e Fabio, i tre fratelli della famiglia, avrebbe immediatamente lasciato il gioco.

Giuseppe, il più grande dei fratelli, si è detto già soddisfatto del fatto di aver avuto la possibilità di partecipare al reality con la sua famiglia. «Ci è già bastato aver portato mamma e papà in questa avventura dopo 35 anni di difficoltà», ha ribadito il giovane istruttore di shatzu. Alla fine il pubblico sovrano, con il televoto, ha deciso che ad abbandonare la casa doveva essere Fabio, il 27enne e secondogenito. Il giovane arrivato a tarda sera in studio si è detto sereno e soddisfatto della sua partecipazione.

A.E.

29/01/2008 8.03