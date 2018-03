Thiago Barcelos per i bookmakers è il favorito per la vittoria del Gf8

GRANDE FRATELLO 8. Il concorrente brasil-teramano dell'ottava edizione del reality non si è ancora fatto notare dai suoi coinquilini ma è già considerato dai bookmakers italiani uno dei possibili vincitori.

Se questa previsione si realizzasse il bel brasiliano tornerebbe a casa dalla moglie con un montepremi di 500.000 euro.

A poche ore dall'entrata nella casa sono iniziate le prime scommesse.

Per i bookmaker di Totosì, il sudamericano sarebbe in testa alla lista con una quotazione pari a 7.0.

Seconda, con poco distacco, la napoletana Lina Carculli (7.5), seguita a pari merito dalla bella modella milanese Christine del Rio, dalla "pugilessa" romana Alice Caliguri e dall'imprenditore Roberto Mercandalli (8.0).

Proprio quest'ultimo risulterebbe in testa in una classifica tutta particolare. Sono già in molti a "scommettere" che il 29enne milanese sarà tra i primi ad essere bersaglio delle imitazioni della Gialappa's, che proprio stasera riprende su Italia 1 la trasmissione "Mai dire Grande Fratello" (a mezzanotte o giù di lì..).

Seguono nella classifica stilata da Totosì, a pari merito, con una quotazione pari a 8.50, il libanese Ali Ayach, il modello Andrea Bellumore e Giuseppe Orlando, il maggiore dei tre fratelli siciliani, entrato nella casa lunedì sera insieme a tutta la sua famiglia (mamma, papà più tre fratelli).

A metà classifica anche Silvia Burgio (10.0), concorrente già entrata nella storia del reality in quanto primo trans (ex trans, dal momento che la giovane è ad oggi donna a tutti gli effetti) che abbia mai varcato la porta rossa.

Tra i meno favoriti alla vittoria, secondo gli esperti, ci sarebbero gli altri due fratelli e il papà della famiglia Orlando.

Anche Ladrokes ed Eurobet hanno stilato i loro punteggi che vedono sempre il bel Thiago in vetta alla classifica. Sarà per la sua faccia pulita e la storia d'amore che fa sempre molta presa?

Sono già due anni che in Italia è possibile scommettere sul vincitore del Grande Fratello.

Se infatti, nel corso delle prime edizioni del reality, era possibile farlo solo all'estero, dal 2006 i telespettatori italiani possono puntare sul loro "fratellino" preferito.

Proprio durante l'edizione numero 6 del GF Snai, Matchpoint e Totosì davano favorita la cinese Man-Lo (2.50), il buttafuori Fabiano e il romano Filippo (2.80 per entrambi). Ma alla fine vinse Augusto De Megni.

L'anno scorso invece il favorito era Alessandro Tersigni (5.00),mentre il vincitore, Milo Coretti, era dato a 7.5 Non resta che aspettare e vedere come andrà a finire......



A. E. 24/01/2008 10.24



