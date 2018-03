Thiago, non sei su Scherzi a parte

GRANDE FRATELLO 8. Sono le prime ore che Thiago, il barista brasiliano-abruzzese di 26 anni, passa lontano dalla “mogliettina” Benedetta Zilli, giornalista di Nereto, e pensa ancora che possa trattarsi di uno scherzo architettato dal Grande Fratello.

«Spero che mia moglie entri da qualche parte, forse la faranno partecipare ed arriverà a sorpresa», ha detto a poche ore dal suo ingresso il ragazzo parlando con i suoi coinquilini.Invece, non è così, ma sembra che il brasiliano faccia fatica ad accettare la realtà.Nel suo primo confessionale con il Grande Fratello ha detto di sentirsi triste, di avere un vuoto proprio perché ormai lui e sua moglie erano convinti che sarebbero entrati insieme.Nonostante questo, il giovane non ha perso di vista il meccanismo del gioco.Thiago si preoccupa, infatti, che i suoi compagni lo possano vedere triste e che questo suo atteggiamento possa pregiudicare la sua permanenza nel reality.«Torna col malloppo!», sono state queste le ultime parole dette tra le lacrime da Benedetta al marito che intanto, in queste prime ore di reclusione, le sta dedicando serenate in portoghese.Già lunedì prossimo ci potrebbero essere le prime nominations.Invece, nel corso della puntata di lunedì sera si è aperto il primo televoto questa volta non per eliminare qualcuno ma per eleggere il preferito del pubblico.Il concorrente che avrà ricevuto il maggior numero di voti riceverà una sorpresa. Nessuna nomination per questa prima settimana.Nel frattempo, il Grande Fratello ha commissionato la prima prova settimanale, che consiste nel portare a termine i lavori all'interno della casa.La prova terminerà sabato prossimo alle 18 e fino a quel momento verranno organizzati dei veri e propri turni di lavoro.E nel paese del teramano dove le due nuove “star” vivono e lavorano non si parla d'altro e Thiago e Benedetta sono già diventati dei “personaggi”23/01/2008 8.56