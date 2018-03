Il GF8 divide gli sposini di Teramo

TELEVISIONE. Thiago Barcelos e Benedetta Zilli sposati dallo scorso agosto, ad un passo da entrare insieme nella casa più spiata di Italia. Ma il gioco crudele ieri sera li ha divisi. Ora lui è dentro, lei è rimasta fuori.

Dovevano entrare in due, alla fine però il Grande Fratello (arrivato ormai all'ottava edizione) ha deciso di dare l'opportunità solo ad uno.Sono stati Thiago (si pronuncia Ciago) e Benedetta a dover scegliere e fin da subito lei non ha avuto dubbi: «Thiago sei tu che devi entrare», lo ha convinto la giovane sposina, «questo era il tuo sogno, sei tu che haifatto i provini, io mi sono aggregata dopo».Così tra lacrime e promesse di amore eterno e fedeltà indiscussa Thiago si è fatto recludere e alla sua donna non resterà la magra consolazione di poterlo spiare 24 ore su 24.Ma chi sono Thiago e Donatella?Lui ha 26 anni, originario di Porto Alegre ha conosciuto Benedetta in Brasile, mentre lei era in vacanza nell'albergo di proprietà della zia di lui. Ed è stato subito colpo di fulmine tanto che il brasiliano ha deciso di trasferirsi a Tortoreto, dove vivono oggi, e sposarsi (lo scorso agosto).«Da quel momento io volevo stare sempre con lei e lei con me, poi è partita e dopo qualche giorno mi ha convinto a raggiungerla in Italia».I primi tempi sono stati parecchio difficili ma Thiago è riuscito subito ad ambientarsi.Lei lo manteneva economicamente fino a quando lui ha iniziato a lavorare in un pub...Thiago ha un diploma da infermiere, parla italiano, portoghese e inglese. Oggi fa il barista, ma quando viveva in Brasile, a Porto Alegre, dopo il diploma, ha iniziato a lavorare come infermiere nelle ambulanze e prestava i primi soccorsi per strada in caso di incidenti.Gestiva anche una "parrucchieria" collegata ad un'agenzia di moda.E' molto sportivo e gli piace tenersi in forma. Va spesso in palestra, pratica il free climbing nelle montagne vicine al paese in cui vive e gioca a calcio con i suoi amici.Thiago si definisce «generoso, logorroico e sempre ottimista».Ha una forte autostima che può farlo sembrare presuntuoso.Chi lo conosce bene dice che «è sempre molto sicuro di sé e difende, a prescindere da tutto, le sue idee, ma se si rende conto di aver sbagliato, umilmente, chiede scusa».Non sopporta l'arroganza e la prepotenza: «se mi impongono di fare qualcosa faccio l'esatto contrario».La moglie Benedetta è tremendamente gelosa poiché Thiago è molto corteggiato dalle donne italiane.Il rapporto con i genitori di Benedetta era inizialmente abbastanza controverso, oggi invece «mi danno amore, supporto e affetto. Sono il loro secondo figlio».In Brasile Thiago ha lasciato il padre, infermiere in pensione e la madre, anche lei infermiera. La sorella invece vive a Parigi e fa l'hostess per una compagnia aerea.«Mi mancano e spesso penso a loro, ma la mia vita ormai è qui. Forse, mi farebbe piacere che un giorno si trasferissero anche loro in Italia».E' molto religioso e nella casa del GF porterebbe con sé un crocifisso, regalato dalla madre quando ha lasciato il suo Brasile.Partecipa a GF perché: «ho uno spirito avventuroso e le nuove esperienze mi piacciono tanto».Gioco già terminato, invece, per l'altra metà della coppia, Benedetta Zilli, 32 anni di Nereto ma residente a Tortoreto.Benedetta ha unalaurea in scienze politiche, conosce il portoghese (imparato grazie al marito brasiliano) e l'inglese. Fa la giornalista per un mensile di economia con sede ad Ancona e la barista nei week-end.Benedetta si definisce «una ragazza seria, generosa e responsabile», anche se parecchio ansiosa ed eccessivamente emotiva.Quando ha conosciuto Thiago stava uscendo da un periodo molto buio, una convivenza di cinque anni con un uomo per il quale non provava più alcun sentimento.Con il suo sorriso e i suoi modi gentili, Thiago l'ha subitoconquistata: «ho visto un nuovo raggio di sole nella mia vita».Dopo solo una settimana di vacanza trascorsa insieme, lei gli ha proposto di seguirla in Italia e da quel momento è nato l'amore.Sfidando i suoi familiari, che non vedevano di buon occhio questa relazione, Benedetta ha deciso di andare a convivere, aiutandolo economicamente.«Avrei dato la vita per questa persona - ribadisce - per lui, durante i primi anni in Italia, sono stata anche una madre e una sorella, paziente e protettiva».Adesso anche i genitori di Benedetta vogliono molto bene a Thiago e lo considerano più un figlio che un genero. Oltre al lavoro da giornalista, spesso nel fine settimana lei lo raggiunge sul posto di lavoro, e da qualche tempo collabora al suo fianco come barista. Lo fa per guadagnare più soldi da mettere da parte per il loro futuro, ma anche per stare più tempo con lui e per «tenerlo sotto controllo».Benedetta, infatti, è molto gelosa di Thiago, e questo suo atteggiamento è spesso motivo di discussione con il marito. Pur di vincere nella casa del GF, non avrebbe alcun problema a stringere delle alleanze e a fare delle strategie di gioco, «ma», dice, «non mancherei mai di rispetto a nessuno».Aveva deciso di partecipare al GF per «dimostrare che ho sposato uno 'strafigo', ma anche che a me non manca niente e sotto certi aspetti potrei essere meglio di lui» Ora però lei è fuori, lui da solo dovrà rappresentare una coppia catodicamente scoppiata.Escludendo la famiglia siciliana di cinque membri, ha 19 anni la piùgiovane partecipante e 34 il più grande: sono i 20 possibili partecipanti al Grande Fratello 8. Ecco chi sono., 29 anni, nata e residente a Gallarate (Varese), di professione truccatrice, pesci, è una salutista e grande sportiva, tra le sue passioni il canto, il disegno e la storia, dichiara di avere un caratteraccio, è caparbia, competitiva, ambiziosa. Leientrerà nella storia per essere la prima trans a varcare la portarossa., 26 anni di Milano, laureando in relazioni pubbliche, è imprenditore da tre anni di una piccola azienda che porta il suo nome, pratica sci, equitazione e tennis, lui stesso si definisce un'incarnazione dello yuppie anni '80, fidanzato da nove anni con Elena, partecipa per appagare il suo narcisismo., 28 anni, nato a Fermo (Ap), vive a Bologna, e' a tre esami dalla laurea in biotecnologie veterinarie, acquario, si diletta in bricolage e in massaggi, pratica nuoto, pallavolo efreccette, ha due storie d'amore importanti alle spalle, si definisce estroverso, sereno e affidabile e soprattutto ottimista., 28 anni, nata a Bedford (Gb) vive a Milano dove fa la modella e per per una discoteca milanese, è stataprotagonista di un video di Biagio Antonacci, e veejay per un canalemusicale, bilancia, viaggia molto, pensa a divertirsi e viaggiare,generosa, considera il Gf un colpo di fortuna., 19 anni, di Cercola (Na), vive a Casalnuovo(Napoli), studentessa, modella, acquario, le piacciono i ballilatino-americani, è testarda, ambiziosa, molto religiosa, partecipa alGf per ottenere il "sospirato riscatto sociale"., 25 anni di Roma, rappresentanti di mobili per la casa, cancro, romano verace, tifoso della Roma, combattivo., 26 anni di Napoli, medico, specializzando inchirurgia maxillofacciale, sa suonare il pianoforte, le piace il teatro, acquario, spesso polemica e verbalmente aggressiva, è single., 30 anni, di Orvieto (Terni), muratore, pesci,ha 8 tatuaggi sparsi sul corpo, ha un figlio di cinque anni, single,testardo, ama la musica e i film di Bud Spencer e Terence HIll, con i soldi del Gf vorrebbe aprire un agriturismo.E' entrata nella casa anche la Famiglia ORLANDO, genitori e tre figli:, 55 anni di Furnari (Messina), casalinga, acquario, esuberante, buffa, parla in siciliano stretto, è moltoreligiosa, tradizionalista, sogna una gita in gondola a Venezia;, 61 anni di Novara di Sicilia (Messina), pensionato dopo vari mestieri e il diploma da infermiere professionale; coltiva l'orto in campagna, ex calciatore a livello amatoriale, ariete, dallook stravagante, sposato da 35 anni con Carmela, pacato, accomodante, è al Gf per assecondare i desideri della famiglia;, 34 anni, vive a Furnari (Messina), infermiere e massaggiatore, appassionato di medicina non convenzionale, scorpione, legge e colleziona fumetti, sposato con tre figli piccoli, grande lavoratore, sogna di fare un viaggio in Giappone per un corso di shiatsu;, 27 anni di Furnari (Me), fotografo freelance, grande appassionato di musica, ariete, ama il cinema, ufficialmente single, si definisce l'ultimo dei romantici;, 22 anni, di Furnari (Messina), fa il cameriere in un albergo, è grande collezionista, toro, si definisce umile, altruista e cocco di mamma, single, è in cerca dell'anima gemella., 28 anni, di Roma, pugile (campionessaitaliana, fa parte della Nazionale pugilato) ma anche titolare di unbar, di una palestra di arti marziali e di un negozio di articoli sportivi, scorpione, ha 5 fratelli, è allegra, spontanea, travolgente e a volte isterica, partecipa perché "é un treno che passa una sola volta nella vita"., 26 anni nato a Casablanca (Marocco),residente a Castelbuono (Pa), studente, toro, pratica diversi sport dal tiro al piattello alla pesca subacquea, ama viaggiare, in famiglia parla solo francese con i genitori e le due sorelle, si definisce disponibile, sincero, modesto, prossimo alla laurea in giurisprudenza, sogna di creare in Sicilia un'azienda agricola per la produzione di olio., 28 anni nata a Caserta, vive ad Arezzo, fal'agente di viaggi, capricorno, animo indipendente, si definisce simpatica, espansiva, egocentrica, pignola,un'eterna Bridget Jones,buona forchetta, sempre in lotta con la bilancia., 26 anni di Termoli (Campobasso), fa laconsulente tributaria, acquario, sei tatuaggi, le piace cantare, spirito libero, fidanzata con Fabio che vorrebbe sposare il prima possibile., 28 anni, nato a Beirut, vive a Roma, laureato iningegneria meccanica, scorpione, gli piace giocare a basket, a 18 anniè andato via dal Libano per fuggire da un paese in guerra, dice diessere un grande corteggiatore, attualmente cerca lavoro.a.l. 22/01/2008 7.55