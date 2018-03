Il Festival Pigro compie 10 anni: on line bando e regolamento

TERAMO. Saranno 6 i finalisti del concorso per band emergenti del Premio Pigro, la manifestazione musicale che si terrà per il decimo anno a Teramo in ricordo di Ivan Graziani, il cantautore abruzzese scomparso undici anni fa.

Il ‘Pigro', per l'edizione 2008, sarà di scena il 10 e 11 aprile presso il Teatro Comunale di Teramo, e sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Teramo, la Provincia di Teramo, la Regione Abruzzo e la Banca Sanpaolo dell'Adriatico.

In attesa di conoscere il cast ufficiale della manifestazione, che nelle passate edizioni ha ospitato tra gli altri Carmen Consoli, Gianluca Grignani, Avion Travel, Francesco Baccini, Capone & BungtBangt, Pacifico, Ron, Dario Ballantini, Roy Paci, Teresa De Sio, Tosca, Vittorio De Scalzi, Irio De Paula, Jimmi Villotti, Simone Cristicchi, Sergio Cammariere, Mauro Pagani, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Andrea Mingardi, e che ha visto alternarsi alla conduzione Paola Maugeri, Pupo, Fabrizio Frizzi, Gianni De Berardinis, Mario Luzzato Fegiz, Antonio Silva, sono da oggi on line il bando e il regolamento per il 'Premio Pigro', il concorso riservato a cantanti, cantautori e band emergenti.

La selezione delle band emergenti sarà effettuata dall'organizzazione del 'Pigro', che sottoporrà i demo, tra quelli giunti improrogabilmente entro l'8 marzo 2008, ad una giuria di qualità composta dai giornalisti, musicisti e operatori del settore discografico: Mario Luzzato Fegiz, Fausto Mesolella, Francesco Paracchini, Franco Luca', Giampaolo Rosselli, Giordano Sangiorgi, Mario Pezzolla, Michele Pecora, Piero Galletti, Roberto Fiacchini, Rolando D'Angeli, Teresa Mariano e Dario Salvatori.

Questa giuria deciderà quali saranno le sei band che parteciperanno, rigorosamente dal vivo, alla finale del 10 aprile.

Il vincitore potrà esibirsi live al MEI 2008, il Meeting delle Etichette Indipendenti, e a Sanremoff 2009. Il bando per partecipare al 'Premio Pigro', la domanda di partecipazione e il regolamento sono disponibili on line su www.pigroshow.org.



Massimo Giuliano 16/01/2008 8.12