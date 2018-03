A Pianella il musical sulla nascita di Gesù

PIANELLA. Un musical a sfondo religioso per raccontare, attraverso musica e danze, la venuta del Redentore sulla terra partendo dal viaggio spirituale di un giovane, un’esperienza tratta da una storia vera.

E' lo spettacolo che si svolgerà domani, venerdì 28 dicembre, a Pianella, presso la chiesa di San Domenico, a partire dalle ore 21.

Protagonisti della scena saranno i giovani della parrocchia di Cerratina, autori dei testi e dell'intera sceneggiatura, accompagnati da un coro di 40 elementi.

«Lo spettacolo ‘Dio entra nella mia, nella tua, nella nostra storia' – hanno spiegato gli organizzatori – è il racconto di un viaggio-esperienza, che avrà al centro la testimonianza di un ragazzo nato a nuova vita dopo essere uscito dalla Comunità di recupero del Ceis di Anna Durante. Il recital si compone di danze, scenografie, luci, canti, un coro di 40 elementi con voci soliste, e una band di archi, e propone il racconto attualizzato della nascita di Gesù».

Il concerto-musical sarà gratuito per il pubblico e, dopo il debutto di Pianella, lo spettacolo verrà replicato presso la sede del Ceis di Pescara, nel quartiere Colli Innamorati, destinato ai ragazzi dell'accoglienza che stanno cominciando il cammino di disintossicazione, e poi presso la Casa circondariale –carcere di Pescara.

«E' un modo importante, scelto dai nostri giovani – ha aggiunto l'assessore comunale alla cultura Vincenzo Pace – per portare la speranza e la gioia del Natale a coloro che hanno perso la propria strada e la loro serenità».

«L'amministrazione – ha commentato il sindaco, l'onorevole Giorgio D'Ambrosio – è stata ben felice di sostenere l'iniziativa, anche con il proprio patrocinio, un appuntamento che consentirà ai nostri giovani di riscoprire il miracolo della Natività e di viverlo in maniera diversa dal solito».

Il recital è un progetto nato ben sette anni fa, grazie al lavoro di un'équipe di 70 unità, ed è stato portato per la prima volta sulla scena lo scorso anno, prima a Pescara poi a Cerratina, riscuotendo un successo immediato.

27/12/2007 10.45