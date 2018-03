Atri. Tutti gli appuntamenti della stagione teatrale

ATRI. Concerti, spettacoli di prosa per grandi e piccoli, balletto, folklore. La stagione teatrale atriana inizierà formalmente il prossimo 9 dicembre con lo spettacolo ATAM “Amarafemmena” (con Mariangela D'Abbraccio), ma in realtà il Comunale sta ospitando esibizioni da più di un mese. La Traviata di Verdi – per la regia di Renato Bruson - ha fatto un po' da prima anticipata per una serie di appuntamenti che si intrecceranno nei prossimi mesi sulle tavole atriane.

Gli appuntamenti di prosa, ad esempio, proseguiranno fino al 29 marzo con otto spettacoli in abbonamento. Nomi più o meno importanti del teatro italiano si alterneranno con spettacoli prodotti nella nostra regione in un nutrito cartellone (vedi elenco allegato).

Non mancherà la musica con tre appuntamenti di rilievo e tutti ad ingresso libero: il 29 dicembre alle 21 Concerto di fine anno con l'orchestra sinfonica statale bulgara di Sliven – 30 dicembre ore 21 Concerto spettacolo con il soprano Giada Santoro, il basso Matteo Maria Ferretti e la pianista Roberta Tenchi Novecentini – 6 gennaio ore 18 Concerto dell'Epifania con il tenore Nunzio Fazzini. Per i cultori dell'operetta, invece, la data è ancora da fissare ma il tittolo in cartellone è stato scelto: “Il Paese dei Campanelli” con Dianora Marangoni e la direzione affidata a Giorgio Tazzari.

Da sottolineare, infine, i quattro spettacoli della rassegna “A teatro con Mamma e Papà” proposti dall'Uovo – Teatro stabile di Innovazione. Un appuntamento consolidato che cammina sul solco tracciato alcuni anni fa, teso ad avvicinare i bambini all'arte teatrale.



PROSA



TEATRO E SOCIETA'

AMARAFEMMENA (Napoletana) 9 dicembre '07

Con Mariangela D'Abbraccio



TEATRO STABILE D'ABRUZZO

In collaborazione con Indie Occidentali

La SIGNORINA GIULIA di August Strindberg 15 dicembre '07

Regia Armando Pugliese

con Vanessa Gravina, Eldorado Sivano e Simonetta Graziano



IL GLOBO

OTTO DONNE E UN MISTERO di Robert Thomas 20 gennaio

Riduzione e adattamento di C. Insegno e C. Costantini

Con Caterina Costantini, Elsa Martinelli, Corinne Clery, Eva Robins



APAS

IL CONTRABASSO di Patrick Suskind 16 febbraio

Regia Marco Risi

Con Maurizio Micheli, Federico Vigorito e Nino Splendor



TEATRO STABILE DELLA SARDEGNA

L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU' di Luigi Pirandello 28 febbraio

Diretto e interpretato da Stefano Randisi, Enzo Vetrano



TEATRO SEGRETO PRODUZIONI

SHAKESPEARE DI NAPOLI di Ruggero Cappuccio 4 marzo

Con Lello Arena e Claudio Di Palma

Regia Ruggero Cappuccio



TEATRO STABILE DELLA SARDEGNA

L'ANIMA BUONA DI SEZUAN di Bertold Brecht 16 marzo

Regia Stefano Randisi, Enzo Vetrano

Con Isella Orchis e con Maria Grazia Bodio, Lia Careddu, Corrado Riannetti



TEATRO FILODRAMMATICI

TUTTI I SANTI GIORNI di Michele Serra 29 marzo

Adattamento di Fausto Vitaliano e Andrea Brambilla

Regia Andrea Brambilla

Con Andrea Brambilla (Zuzzurro)



Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21





A TEATRO CON MAMMA E PAPA'



Domenica 27 gennaio ore 16,30

LE AVVENTURE DI GUASTAGGIUSTA

di Paolo Comentale Gran Teatrino Casa di Pulcinella – BARI



Domenica 3 febbraio ore 16,30

IL PIU' BELLO DEL REAME

Di Maria Cristina Gianbruno – L'Uovo Onlus L'Aquila



Domenica 24 febbraio ore 16,30

STORIA DEL GIGANTE GIOVANNI

Di Daniele Milani “A bocca Aperta” L'AQUILA



Domenica 2 marzo

CIELOSOLEMARELUNA

Di Teatro del Canguro Ancona



05/12/2007 17.24